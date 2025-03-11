Екатерина Осадчая высказалась о слухах о ее беременности: "Раз в пять лет сплетня подтверждается"

Украинская ведущая Екатерина Осадчая высказалась о слухах о ее беременности.

Знаменитость в своем Instagram ответила на самые популярные сплетни о ней. По словам звезды, самая распространенная из них касается ее "беременности". Екатерина Осадча отмечает, что ей очень часто приписывают интересное состояние, а особенно, когда она одевает платье, которое "немножко показывает лишнее на талии". Ведущая говорит, что эти слухи не соответствуют действительности, однако, по ее словам, "раз в пять лет сплетня подтверждается".

"Каждый раз, когда я выхожу в платье, которое немного показывает лишнее на талии, — я беременна. Но надо отметить, что раз в пять лет эта сплетня подтверждается", — прокомментировала ведущая.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Также Екатерина Осадчая поделилась, что у нее часто спрашивают, какой краской для волос она пользуется. Однако знаменитость заверила, что у нее естественный цвет. Так что волосы Осадчая ни разу не красила.

Кстати, ведущая также опровергла миф, что у нее дома коллекция шляпок. Знаменитость говорит, что это совсем не так. По словам Осадчей, в ее гардеробе есть только головные уборы, которые она носит от солнца.

Напомним, недавно Екатерина Осадчая показала редкое фото с мамой, на котором ошеломила ее молодым видом. Также знаменитость поздравила родного человека с важным праздником.

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