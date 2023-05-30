Екатерина Осадчая высмеяла Ани Лорак и показала дрон, которым предательница "атаковала" Москву

В Сети потроллили скандальную исполнительницу, которая молчит о войне в Украине и развлекает россиян.

Телеведущая Екатерина Осадчая метко высмеяла предательницу Ани Лорак и показала дрон, которым певица "нанесла удар" по Москве.

Ведущая опубликовала в Instagram фото беспилотника, которым утром 30 мая атаковали столицу РФ. На крыле дрона виднелась наклейка с надписью "Фонд мести Ани Лорак". Как отметила Осадчая, этот снимок сделали креативные украинцы для того, чтобы предательнице не сладко жились в стране-агрессоре.

"Фонд мести Ани Лорак, если это не фото-фейк, то это смешно.. но…На фото дрон, который был сбит сегодня под Москвой. Варианты зачем и кому это нужно — "улучшить" жизнь предательницы на чужбине", — отметила ведущая.

Екатерина Осадчая также подчеркнула, что это фото – фейк. Ведущая призвала украинцев разумно потреблять информацию и не верить всему, что пишут в Сети.

"Свои личные выводы об украинских артистах-предателях все сделали давно, но, как показывает практика, можно и в ситуации измены переобуваться и убеждать людей в обратном. Поэтому будьте бдительны в потреблении информации", — подчеркнула Осадчая.

Напомним, предательница Ани Лорак стала героиней мемов после того, как в России ее начали обвинять, что она финансово помогает ВСУ. Активисты не стали это отрицать, а наоборот - благодарить певицу за перечисленные средства на дроны. После этого предательнице стало не сладко жить в России. Концерты Лорак начали отменять. Сейчас артистка пытается оправдаться, что никому не помогала, и вообще она – "голубь мира".

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