Екатерина Осадчая заболела вместе с 5-летним сыном: "Воскресенье не с супер новостями"

Также ведущая показала, как ее поддерживает муж Юрий Горбунов.

Ведущая и автор проекта "Пошук зниклих" Екатерина Осадчая поделилась печальными новостями.

В частности, знаменитость в Instagram-stories рассказала, что заболела. Однако болезнь подхватила не только она, но и ее 5-летний сын Иван.

"Наше воскресенье не с супер новостями – немного приболели", — поделилась ведущая.

Екатерина Осадчая вместе с 5-летним сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Осадчая не стала вдаваться в детали болезни. Хотя поклонники волновались, поэтому засыпали знаменитость вопросами, как они с Иваном чувствуют себя. Екатерина отметила, что борются с болезнью.

"Болеем, но не сдаемся", — коротко ответила Осадчая.

Больная Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Кстати, знаменитость также показала, как ее поддерживает муж, ведущий и продюсер Юрий Горбунов. Шоумен подарил жене букет красных роз, чтобы она не расстраивалась и была с хорошим настроением.

"Цветы от Юрия Горбунова радуют", — поделилась ведущая и показала фото цветов.

Цветы, которые Юрий Горбунов подарил Екатерине Осадчей / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно болел маленький сын Наталки Денисенко. У 5-летнего Андрюши была высокая температура, которую было сложно сбить.

Читайте также: