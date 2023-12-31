Екатерина Осадчая залюбовала кадрами с Горбуновым и их детьми и показала, как прошел год

Ведущая Екатерина Осадчая показала видео с мужем, шоуменом Юрием Горбуновым и их сыновьями, в котором собрала самые интересные моменты за этот год.

В своем Instagram звезда проанализировала, каким выдался для нее год. В частности, Осадча смонтировала трогательный ролик, где в 33 кадрах показала свой 2024 год.

Так, у ведущей накопилось немало ценных моментов. В частности, она показала свою семью. В ролике можно увидеть празднование дней рождений младших сыновей, их досуг, объятия с мужем и прогулки с самыми родными.

Екатерина Осадчая показала, каким для нее был уходящий год / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая показала, каким для нее был уходящий год / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая показала, каким для нее был уходящий год / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая показала, каким для нее был уходящий год / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая показала, каким для нее был уходящий год / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая показала, каким для нее был уходящий год / Фото: instagram.com/kosadcha

Также уходящий год выдался для Екатерины продуктивным. Звезда запостила кадры из командировок, разныъх съемок и благотворительных проектов.

Екатерина Осадчая показала, каким для нее был уходящий год / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая показала, каким для нее был уходящий год / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая показала, каким для нее был уходящий год / Фото: instagram.com/kosadcha

Подытоживая, знаменитость отметила благодарность за то, что она с семьей осталась жива. И поблагодарила за это украинских военных.

Екатерина Осадчая показала, каким для нее был уходящий год / Фото: instagram.com/kosadcha

"Этот год был и благодарим его, что живы, что имели возможность помогать и расширять помощь, что дети подросли, и что мы семья, и что Украина наша. Спасибо нашим Героям, что этот год был", - растрогала ведущая.

Напомним, недавно Юрий Горбунов также делился кадрами с сыновьями от Екатерины Осадчей. Звездный отец показал, как проводит досуг с детьми.

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