Екатерина Осадчая залюбовала кадрами с заметно подросшими сыновьями и показала, как проводит с ними время

Выходные ведущая посвятила исключительно себе и семье.
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала, как вместе со своими сыновьями отдыхает на выходных.
В своем фотоблоге знаменитость рассказала, как проходит ее воскресенье. Так, Осадчая призналась, что для нее выходные дни это всегда "смесь времени на себя и времени на детей". В частности, она показала своего 6-летнего сына Ивана. Мальчик выбирал цветные карандаши, чтобы раскрасить изображение. Очевидно, сыну Осадчей очень нравятся раскраски.
Также знаменитость показала своего младшего сына. Мальчик играл на коврике. Его окружала куча разных игрушек.
Правда, лицо своих детей Катерина показывать не стала. Ведь давно пытается уберечь их от лишних глаз.
В то же время ведущая показала, чем увлекается сама. В последнее время она проводит очень много времени за чтением. И даже попросила поклонников поделиться своими читательскими предпочтениями.
Напомним, недавно звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов задумались об усыновлении еще одного ребенка. Впрочем, они признали, что пока не готовы к этому и назвали причину такого решения.
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