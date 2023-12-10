Екатерина Осадчая залюбовала кадрами с заметно подросшими сыновьями и показала, как проводит с ними время

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала, как вместе со своими сыновьями отдыхает на выходных.

В своем фотоблоге знаменитость рассказала, как проходит ее воскресенье. Так, Осадчая призналась, что для нее выходные дни это всегда "смесь времени на себя и времени на детей". В частности, она показала своего 6-летнего сына Ивана. Мальчик выбирал цветные карандаши, чтобы раскрасить изображение. Очевидно, сыну Осадчей очень нравятся раскраски.

Сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Также знаменитость показала своего младшего сына. Мальчик играл на коврике. Его окружала куча разных игрушек.

Сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Правда, лицо своих детей Катерина показывать не стала. Ведь давно пытается уберечь их от лишних глаз.

В то же время ведущая показала, чем увлекается сама. В последнее время она проводит очень много времени за чтением. И даже попросила поклонников поделиться своими читательскими предпочтениями.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов задумались об усыновлении еще одного ребенка. Впрочем, они признали, что пока не готовы к этому и назвали причину такого решения.

Читайте также: