Гламур
462
1 мин

Екатерина Павленко из Go_A впервые рассекретила свои отношения

Артистка высказалась и о том, сколько уже длится ее роман.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Екатерина Павленко

Екатерина Павленко / © instagram.com/go_a_band

Фронтвумен украинской группы Go_A Екатерина Павленко, которая сейчас выступает с сольным проектом под псевдонимом Monokate, впервые рассекретила свои отношения.

У исполнительницы очень тяжело выпытать хотя бы какие-то подробности личной жизни. Сама же артистка тоже не делится ничем о своих отношениях. Однако на проекте "Тур зірками" Monokate сделала исключение. Певица призналась, что сейчас в ее личной жизни все прекрасно.

"Я как-то никогда не говорила о личной жизни. Честно говоря, личная жизнь - она же на то и личная, чтобы держать ее при себе. Сейчас у меня все стабильно хорошо", - делится певица.

Екатерина Павленко / © instagram.com/go_a_band

Екатерина Павленко / © instagram.com/go_a_band

Под "все стабильно" Екатерина Павленко имела в виду, что рядом с ней есть любимый человек. Ведущая проекта попыталась выспросить, сколько же они уже вместе. Поэтому, журналистка уточнила: год, до пяти лет, до полугода. Однако здесь исполнительница красноречиво ответила, что "до".

"Конечно, рядом есть любимый человек. Не знаю, с какого момента считать, сколько мы вместе", - поделилась артистка.

Напомним, недавно бизнесвумен Светлана Готочкина раскрыла правду о романе с актером Тарасом Цымбалюком. Поговаривали, что пара якобы до сих пор в отношениях. Светлана ответила, действительно ли это так.

462
