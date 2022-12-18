Екатерина Павленко на нацотборе случайно наступила на платье KRUTЬ: Сеть взорвалась мемами

В Украине отгремел грандиозный финал Национального отбора на "Евровидение-2023". Но, как оказалось, без курьезных ситуаций не обошлось.

Одна из ведущих нацотбора, солистка группы Go_A Екатерина Павленко, случайно наступила на платье финалистки KRUTЬ.

Инцидент произошел после выступления певицы-бандуристки, когда она послушала комментарии жюри и уходила со сцены. Однако Екатерина Павленко ее сразу не отпустила.

Бдительные зрители не смогли это пропустить мимо и сразу же начали придумывать мемы касательно этой ситуации. На официальном канале Eurovision Ukraine в TikTok опубликовали короткое видео, где собрали шутки пользователей.

Впоследствии и сама Екатерина посмеялась над этой ситуацией и опубликовала несколько шуток в Instagram-stories.

"Go_A пытаются пойти за кулисы после концерта, а фанаты хотят в третий раз на бис", — говорится в меме.

Фото: instagram.com/monokatee

"Испытываю ревность к платью KRUTЬ. Хочу, чтобы Екатерина тоже на меня наступила", — пишет юзер.

Фото: instagram.com/monokatee

Напомним, украинцы определились с победителем нацотбора. На "Евровидение-2023" от Украины поедет группа TVORCHI. Певица KRUTЬ тем временем заняла второе место.

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