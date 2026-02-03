- Дата публикации
Екатерина Павленко неожиданно стала блондинкой с длинными волосами и удивила кардинально новым образом
Артистка решилась на эксперимент с внешним видом.
Украинская певица Екатерина Павленко, выступающая под псевдонимом Monokate, сейчас находится в поисках образа для Национального отбора на "Евровидение-2026".
Для этого артистка решилась на неожиданный эксперимент с внешним видом. Исполнительница решила избавиться от образа брюнетки с коротким боб-каре. Артистка уже успела удивить новым амплуа. Екатерина Павленко стала длиннокосой платиновой блондинкой. Артистке в этом помог звездный стилист Егор Андрюшин, который и воплотил замысел в реальность.
В новом образе Monokate уже и успела появиться на публике. Певица побывала на торжественной церемонии вручения премий от издания Лирум "Золотая звезда". Кстати, исполнительница завоевала награду в номинации "Новое звучание".
Отметим, Monokate участвует в нацотборе на "Евровидение-2026". Артистка борется за победу с песней "ТУТ". Кто будет представлять Украину на "Евровидении-2026" - станет известно уже 7 февраля. Кстати, редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе, вести текстовую онлайн-трансляцию и первой назовет имя победителя. А пока же предлагаем вспомнить, кто вошел в состав жюри нацотбора.