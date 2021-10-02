Екатерина Павленко призналась, что не общается с родными и почему испортились отношения с мамой

Екатерина Павленко призналась, что не общается с родными и почему испортились отношения с мамой

В детстве у певицы и ее мамы были прекрасные отношения.

Украинская певица и солистка группы Go_A Екатерина Павленко рассказала об отношениях с мамой и родными.

Недавно исполнительница призналась, что у нее непростые отношения с мамой. Так, женщина не поздравила ее с успехом на "Евровидении-2021" и не встречала ее в аэропорту. В программе "Слава +" звезда поделилась, что сейчас отношения с родным человеком такие же.

"Я в 18 лет как покинула дом, так как-то и не общалась нормально. Ну как, мы общаемся, мы созваниваемся, она ко мне приезжает, может переночевать. Нам сложно общаться, потому что мне, честно говоря, как-то рассказывать все, что происходит, надо полжизни рассказать. У меня нет этого желания. Но нет такого, что я не беру трубку или говорю: "Не звони мне", — поделилась звезда.

Маленькая Екатерина Павленко с мамой / ЖВЛ

Впрочем, Катя отметила, что в детстве у нее с мамой были прекрасные отношения, они душевно общались и она любила ее больше всех. Причиной такого разлома Павленко называет свои обиды.

"У меня в отношениях есть точка невозврата. Я очень люблю всех людей и воспринимаю все их негативные особенности. Я верю в то, что если человек даже делает что-то плохое, то он это делает не специально, а неосознанно. Но бывает точка невозврата, я очень не люблю, что из-за того, что я всех понимаю, этим пользуются. Я сразу это пресекаю и меня уже не остановить", — поделилась она.

instagram.com/go_a_band

Исполнительница добавила, что в ее с мамой отношениях не стоит что-то менять, так как считает, что изменить человека невозможно. Также Катя призналась, что всегда обращает внимание на другие счастливые семьи и их теплые отношения. Хотела ли бы она расти в такой семье, Павленко не знает, но точно такую модель отношений она бы выбрала для семьи, которую создаст сама.

Также артистка призналась, что не общается со своими родными.

"Они все понимают, такого навязчивого общения нет. Есть родственники, которые мне начали передавать приветы. Но, честно говоря, я с родней до сих пор не общаюсь и у меня нет к ним каких-то негативных эмоций, никаких претензий. Я наоборот благодарна за каждую минуту своей жизни за то, что я сейчас такая, как есть. Я ничего не боюсь. Я смотрю, как другие справляются со сложностями, ходят к психологам, лечат панические атаки, а у меня сформировалась закалка", — заявила артистка.

Напомним, ранее солистка группы Go_A откровенно рассказала о своей сексуальной ориентации. Также Екатерина призналась, какие мужчины ей нравятся.

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