Екатерина Павленко раскрыла, где сейчас мужской состав Go_A и действительно ли группа распалась

Группа Go_A / © instagram.com/go_a_band

Реклама

Украинская певица Екатерина Павленко раскрыла, где сейчас мужская часть Go_A и действительно ли группа распалась.

Исполнительница активно развивает сольную карьеру под брендом Monokate. Однако у поклонников Go_A возникает вопрос, а что же будет с коллективом. Артистка в интервью Алине Доротюк говорит, что деятельность группы пока невозможна. Хотя на музыку Go_A есть спрос, однако музыканты не могут выступать. Екатерина Павленко объясняет это тем, что она устала выходить на сцену с одним и тем же материалом. Поэтому, певица предложила взять паузу, чтобы создать новую концертную программу. Однако над материалом в силу определенных обстоятельств группа работать не может.

"Сейчас так складываются обстоятельства, что деятельность группы просто невозможна. К нам до сих пор обращаются по поводу выступлений, запрос на нашу группу есть. Сейчас просто невозможно. Деятельность группы - это, в первую очередь, написание музыки, подготовка какого-то нового материала. Я возвращалась в Киев, у меня было две недели, я пыталась доделать на студии демки, но группа должна работать, выдавать материал. Мне самой было неудобно выходить на сцену с одинаковым материалом. Мне стало сложно в какой-то момент - выходить и петь один материал. Я предложила взять паузу и сделать новый материал, и вообще отдохнуть. Я очень сильно выгорела", – говорит артистка

Реклама

Алина Доротюк уточнила, из-за того ли это, что мужской состав группы сейчас находится за границей. Однако Екатерина Павленко избежала прямого ответа на этот вопрос. Артистка лишь отметила, что ее коллеги находятся в разных местах.

"Кто где. Ребята находятся в разных местах", - пояснила артистка.

