Екатерина Павленко раскрыла правду, почему ее убрали из состава жюри от Украины на "Евровидении-2025"

Екатерина Павленко / © instagram.com/monokatee

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Солистка популярной украинской группы Go_A Екатерина Павленко, которую исключили из состава нацжури "Евровидения-2025", впервые назвала причину такого решения.

По словам исполнительницы, организаторы вмешались в судейство из-за одного существенного нарушения правил. Дело в том, что накануне Екатерина публично поддержала украинских представителей на "Евровидении-2025" группу Ziferblat. А это запрещено правилами конкурса.

В результате Европейский вещательный союз позаботился о честности и проконтролировал замену члена жюри. Поэтому оценивать выступления других конкурсантов вместо Екатерины Павленко взялась продюсер Натела Чхартишвили-Зацаринная. Об этом солистка Go_A рассказала в комментарии для "Суспільного. Черкаси".

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Екатерина Павленко / © instagram.com/monokatee

"Я просто забыла о пункте, что не имею права публично поддерживать музыкантов. Но почему-то я считала, что публично поддерживать - это прямо выходить в сторис и говорить: "Голосуйте за Ziferblat". Я просто запостила статью, где литовская группа написала, что их любимая песня - наша. Мне захотелось поделиться. Это была украинская новость. Я запостила скрин в сторис, что этой группе понравилась наша песня. И это восприняли как фаворитизм, как поддержка участника, поэтому попросили меня заменить на другого", - пояснила звезда.

Напомним, в список нацжури, кроме Натели Чхартишвили-Зацаринной, также вошло четверо известных украинских звезд - ознакомиться с полным их списком можно по ссылке.