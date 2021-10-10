Екатерина Павленко — троечница, Джамала — хорошистка: какие оценки получали звезды в школе

Знаменитости вспомнили свою юношески года.
Недавно в Киеве наградили лучшего учителя года.
Им стал Артур Пройдаков — учитель украинского языка и литературы.
К слову, на праздничной церемонии присутствовали и звезды шоу-бизнеса. Они вспомнили свои школьные годы. В программе "Світське життя" знаменитости рассказали, какие оценки они получали в школе.
Александр Педан
Ведущий был активным учеником, начиная с первого класса. Правда, он принимал участие в школьных праздничных мероприятиях. Поэтому, еще будучи школьником, Александр зарекомендовал себя, как шоумен.
"Я читал стихи, вел все школьные концерты. Однако я все учил и сдавал. У меня в аттестате были только, кажется, три четверки. Все понимали, что я не отличник, но человек хороший", — поделился ведущий.
Джамала
Артистка также еще в школе выступала на различных мероприятиях. Однако, певица признается, что отличницей ни была. Точные науки "испортили" ей табель.
"У меня были и четверки, и пятерки, и даже одна тройка по химии. Мне геометрия, химия, математика трудно давались", — вспомнила Джа.
Руслана Лыжичко
В отличии от Джамалы, Руслане легко давались точные науки. Она обожала алгебру и ходила на различные олимпиады по математике.
"Я на самом деле окончила Львовскую математическую школу. У меня всегда были все пятерки. Я алгебру просто обожала", — делась певица.
Екатерина Павленко
Екатерина Павленко призналась, что не была школьной отличницей. Она выбрала музыку. Артистка ждала окончания обучения и с нетерпением бежала в музыкальную школу.
"С первого по третий класс я училась очень хорошо, мне это нравилось, В классе пятом я была хорошисткой. А потом я пошла в музыкальную школу. Как-то у меня с обычной школой не сложилась. Я была троечницей. Сидела за последней партой и ждала пока закончится школа, чтобы пойти в музыкальную ", — призналась артистка.
ONUKA
Артистка успевала и в школе с углубленным изучением иностранных языков учиться на отлично, и в музыкальной. Она получала только пятерки.
"Тройки и двойки не залетали. Я вообще была золотой медалисткой, сидела на первой парте и зубрила. Почти никогда не было такого, чтобы я не знала ответа на вопрос", — поделилась певица.
Тимур Мирошниченко
Звезда 1+1, как и ONUKA, также закончил школу с золотой медалью. Он принимал участие в различных олимпиадах и занимал призовые места.
"Я закончил школу с золотой медалью. Я выигрывал все олимпиады", — рассказал ведущий.
Неля Шовкопляс
Еще одна звезда 1+1 также была отличницей. Правда, в 10 классе, будущая ведущая получила две семерки, а все потому, что впервые влюбилась.
"Я была отличницей. Но в 10 классе, когда перешла в новую гимназию, я впервые влюбилась, и я съехала. Сразу два семерки было. Но потом исправила все и школу закончила на отлично", — рассказала ведущая.
Читайте также: