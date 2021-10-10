Екатерина Павленко — троечница, Джамала — хорошистка: какие оценки получали звезды в школе

Знаменитости вспомнили свою юношески года.

Недавно в Киеве наградили лучшего учителя года.

Им стал Артур Пройдаков — учитель украинского языка и литературы.

Артур Пройдаков

К слову, на праздничной церемонии присутствовали и звезды шоу-бизнеса. Они вспомнили свои школьные годы. В программе "Світське життя" знаменитости рассказали, какие оценки они получали в школе.

Александр Педан

Ведущий был активным учеником, начиная с первого класса. Правда, он принимал участие в школьных праздничных мероприятиях. Поэтому, еще будучи школьником, Александр зарекомендовал себя, как шоумен.

"Я читал стихи, вел все школьные концерты. Однако я все учил и сдавал. У меня в аттестате были только, кажется, три четверки. Все понимали, что я не отличник, но человек хороший", — поделился ведущий.

Александр Педан / instagram.com/pedanos

Джамала

Артистка также еще в школе выступала на различных мероприятиях. Однако, певица признается, что отличницей ни была. Точные науки "испортили" ей табель.

"У меня были и четверки, и пятерки, и даже одна тройка по химии. Мне геометрия, химия, математика трудно давались", — вспомнила Джа.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Руслана Лыжичко

В отличии от Джамалы, Руслане легко давались точные науки. Она обожала алгебру и ходила на различные олимпиады по математике.

"Я на самом деле окончила Львовскую математическую школу. У меня всегда были все пятерки. Я алгебру просто обожала", — делась певица.

Руслана Лижичко

Екатерина Павленко

Екатерина Павленко призналась, что не была школьной отличницей. Она выбрала музыку. Артистка ждала окончания обучения и с нетерпением бежала в музыкальную школу.

"С первого по третий класс я училась очень хорошо, мне это нравилось, В классе пятом я была хорошисткой. А потом я пошла в музыкальную школу. Как-то у меня с обычной школой не сложилась. Я была троечницей. Сидела за последней партой и ждала пока закончится школа, чтобы пойти в музыкальную ", — призналась артистка.

Екатерина Павленко / instagram.com/monokatee

ONUKA

Артистка успевала и в школе с углубленным изучением иностранных языков учиться на отлично, и в музыкальной. Она получала только пятерки.

"Тройки и двойки не залетали. Я вообще была золотой медалисткой, сидела на первой парте и зубрила. Почти никогда не было такого, чтобы я не знала ответа на вопрос", — поделилась певица.

ONUKA / instagram.com/onukaofficial

Тимур Мирошниченко

Звезда 1+1, как и ONUKA, также закончил школу с золотой медалью. Он принимал участие в различных олимпиадах и занимал призовые места.

"Я закончил школу с золотой медалью. Я выигрывал все олимпиады", — рассказал ведущий.

Тимур Мирошниченко / пресслужба каналу "1+1"

Неля Шовкопляс

Еще одна звезда 1+1 также была отличницей. Правда, в 10 классе, будущая ведущая получила две семерки, а все потому, что впервые влюбилась.

"Я была отличницей. Но в 10 классе, когда перешла в новую гимназию, я впервые влюбилась, и я съехала. Сразу два семерки было. Но потом исправила все и школу закончила на отлично", — рассказала ведущая.

Неля Шовкопляс / instagram.com/nelya_shovkoplyas

Кто из звезд как учился и где прогуливал уроки в школьные годы

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