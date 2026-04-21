Екатерина Павленко впервые откровенно рассказала о новых отношениях: "Дружба переросла в нечто большее"

Украинская певица Екатерина Павленко, выступающая под сценическим именем Monokate, впервые откровенно рассказала о своих новых отношениях.

Артистка держит личную жизнь за семью замками. Однако знаменитость все же решила быть откровенной со своим слушателем и признаться, что же происходит в ее отношениях сейчас. Певица в интервью Алине Доротюк поделилась, что рядом с ней есть любимый человек. Исполнительница отметила, что с избранником она долгое время только дружила, однако в какой-то момент эти отношения переросли в нечто большее.

"Мы просто очень долго дружили, поэтому я не знаю, откуда считать, от какого момента. Это та ситуация, когда дружба в какой-то момент переросла в нечто большее. Вполне естественно и даже не то, чтобы мы это планировали. Я не знаю, откуда считать, потому что мы общаемся очень давно", - говорит артистка.

Екатерина Павленко также высказалась и о детях и замужестве. Знаменитость говорит, что пока не видит себя мамой. Что же касается брака, то артистка никогда не желала выйти замуж, чтобы просто появился штамп в паспорте. Для Monokate значительно важнее было найти человека, рядом с которым ей комфортно.

"Я не то, чтобы строю планы на этот счет. Я понимаю, что, может, это немножко инфантильно с моей стороны, но на данный момент ребенка я не хочу. Выйти замуж? Никогда тоже у меня не было желания. Выходить просто ради того, чтобы выйти замуж - не было. У меня больше акцент на том, чтобы найти человека, с которым мне будет хорошо, даже если это будет просто друг", - добавила певица.

