Екатерина Репяхова ответила на обвинения о том, что разбила семью Павлика и Созаевой

Блогерша вспомнила алкогольную зависимость мужчины.

Жена музыканта Виктора Павлика — Екатерина Репяхова — ответила на обвинения о том, что она разбила семью артиста и его бывшей Ларисы Созаевой.

В прямом эфире своего Instagram концертный директор артиста решила расставить точки над "і" по этому вопросу, поскольку получала немало хейта от пользователей. Избраннице звезды обидно, что ее и Павлика выставляют в негативном свете, поэтому она не будет молчать.

Так, Катя заявила, что когда встретила любимого — у него были большие проблемы с алкоголем. И рядом была не жена, а она.

"Проблемы настолько большие, что это была каждый раз реанимация, длительные запои... Каждый раз, когда я приезжала в реанимацию, там не было жены. Был водитель Вася, который всю жизнь был рядом. Это были случаи, когда срывались концерты, когда я лично людям раздавала билеты и мне плевали в лицо, потому что он выходил на сцену пьяный, его выносили; когда он выходил на сцену с расстегнутой ширинкой", — вспомнила Катя.

Репяхова не считает, что этого нужно стесняться, поскольку Виктор Павлик поборол свою зависимость, у него новая жизнь и артист теперь вообще не употребляет алкоголь. Екатерина также предполагает, что, возможно, экс-жена певца просто устала от запоев и измен мужа, поэтому и не хотела с этим бороться.

"Она сама лично мне говорила, что я не первая, а третья-четвертая. То есть она с этим жила, ее это устраивало. Я только за то, чтобы она брала на себя ответственность за свою жизнь. Если это ее всю жизнь устраивало и ей было достаточно того, что у нее есть крыша над головой и ее кормят, не я в этом виновата. Почему раньше она не спохватилась и не изменила свою жизнь? Не мне, конечно, об этом судить, но хотя бы сейчас не нужно мешать жить мне", — заявила она.

Также Катя добавила, что желает Ларисе самореализоваться и найти нового хорошего мужчину.

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