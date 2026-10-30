Екатерина Тишкевич с мужем-актером потанцевали с новорожденным сыном в роддоме

Екатерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Реклама

Актеры Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк показали трогательные семейные моменты после рождения первенца и потанцевали с малышом прямо в палате роддома.

Супруги поделились первыми кадрами с новым членом семьи. На видео счастливые родители нежно прижимают сыночка и кружат с ним в танце. Особым моментом для пары стали первые сутки вместе втроем. Екатерина призналась, что это время оказалось непростым для каждого из них. В то же время, молодые родители уже успели почувствовать себя настоящей командой. Своими первыми успехами на новом этапе жизни они поделились с подписчиками в Instagram.

Реклама

«Данелик удивительный мальчик. Первые сутки были достаточно изнурительными для всех троих, но мы напоминали себе, что нашему массипусику все равно тяжелее всего, а сегодня уже четко видим, что мы офигенная команда и имеем безумные успехи в начале общего пути. Кто знает, возможно, этой ночью нам светит даже больше часа сна… Но это не точно», — поделились Екатерина и Валентин.

Реклама

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк с сыном / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк с сыном / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк с сыном / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Похоже, несмотря на усталость после родов и первые бессонные ночи, супруги уже наслаждаются отцовством. Актриса также показала нежные фотографии с мужем и сыном, на которых Валентин держит новорожденного Даниэля на руках.

«Мы офигенная команда», — именно так супруги описали свои первые шаги в роли родителей.

Валентин Томусяк с сыном / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

К слову, роды Екатерины состоялись 28 октября путем планового кесарева сечения. Теперь актеры постепенно привыкают к новому ритму жизни, где главное место занимает их маленький сын.

Напомним, о пополнении в семье Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк сообщили 28 октября нежными фото с малышом .

Реклама

Новости партнеров