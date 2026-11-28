Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

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Украинская актриса Екатерина Тишкевич впервые показала лицо своего лунного сына Даниэля и поделилась нежными семейными фотографиями с мужем, актером Валентином Томусяком.

Знаменитые супруги отпраздновали первый маленький юбилей первенца. По этой причине Екатерина опубликовала серию трогательных кадров с любимым и малышом. Особое внимание подписчиков привлекло то, что актриса впервые не скрывала лицо сынишки.

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Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Также Тишкевич поделилась личными наблюдениями о материнстве. По ее словам, наибольшее удовольствие ей доставляет возможность ежедневно замечать, как меняется Даниэль. Актриса призналась, что даже малейшие подробности его взросления вызывают у нее особые эмоции.

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"Даниель сегодня исполняется месяц. Как интересно ежедневно наблюдать за микроизменениями в его лице и осознавать, что часть этих изменений происходит буквально при непосредственном участии твоего тела (ГВ). Как постепенно нарастают маленькие щечки, как крепнет тельце и как тебе самой становится все менее страшно поднимать его, мыть одежду", - поделилась Екатерина.

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Актриса также откровенно рассказала, как они с Валентином привыкают к новой роли родителей. Оказалось, что мужчина с самого начала чувствовал себя гораздо увереннее в уходе за младенцем. Сама же Екатерина лишь постепенно преодолевает волнение перед обычными процедурами.

"Наш папа с самого начала был во всем этом смелее, а я вот только сейчас научилась без паники одевать нашему жучку памперс", - с юмором отметила звезда.

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Праздничный день семья провела не только в узком кругу: поздравить Даниэля приехали бабушка и дедушка из Одессы. Родные не оставили малыша без подарков – в частности, ему привезли новую одежду и грызунец.

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"Сегодня поздравить Данелика с первым маленьким юбилеем приехали дедушка и бабушка из Одессы. И теперь он все утро с интересом рассматривает своего второго дедушку, а моя мама привезла ему в подарок новенькую одежду и роскошный грызунец", - рассказала Екатерина.

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, недавно Екатерина Тишкевич заговорила о кризисе в браке с Валентином Томусяком и трудностях отцовства.

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