Екатерина Тышкевич чувственно обратилась к мужу в 10-ю годовщину отношений: "Совсем не были готовы"

Украинская актриса Екатерина Тышкевич чувственно поздравила мужа, актера Валентина Томусяка с особым праздником.

Сегодня, 29 ноября, пара отмечает 10-ю годовщину своих отношений. Екатерина признается, что в начале зарождения чувств они очень сомневались, готовы ли они к серьезным отношениям. Впрочем, время расставило все на свои места и впоследствии они стали самыми родными душами. В такой важный день знаменитость в фотоблоге поделилась, что, несмотря на все проблемы за этот период, она очень любит мужча с каждым годом еще сильнее.

"Сегодня 10 лет как мы вместе. Мы оба совсем не готовы были к серьезным отношениям, когда начинали встречаться. И тем более не думали, что когда-нибудь будем праздновать такую годовщину. А сейчас страшно даже представить, что мы могли не пойти в этот опыт… Думаю, что в этом конкретном случае свободный выбор был довольно иллюзорным, потому что Богом и судьбой давно была запланирована именно эта пара влюбленных душ. И только наши личности немного сопротивлялись. Конечно, мы проходили через кризисы, но всегда удавалось выйти из них достойно и именно благодаря этим штормам, перейти на другой уровень отношений, еще более глубокий, еще более нежный. Люблю с каждым годом только сильнее, мой Валик", - растрогала актриса.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, недавно Екатерина Тышкевич рассказывала, с какими трудностями она с избранником столкнулась за эти 10 лет.

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