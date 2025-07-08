Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк приобрели собственное жилье: "Подписали договор"

Валентин Томусяк и Катерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Украинская актриса Екатерина Тышкевич вместе с мужем, Валентином Томусяком, приобрела собственное жилье.

Радостной новостью знаменитость поделилась в Instagram-stories. В частности, у супругов ранее был свой дом. Однако в 2023 году влюбленные были вынуждены его продать. Поэтому, эти два года актеры жили в квартире подруги, которая сейчас находится в вынужденной эмиграции.

"Последние два года эти двое были просто бездомными. Продали свой дом в 2023 году и все это время жили у подруги, которая приютила нас в собственной квартире, потому что Настя с детьми до сих пор в вынужденной эмиграции", - поделилась артистка.

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Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Однако сейчас ситуация изменилась. В частности, у Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка теперь есть собственное жилье. Супруги уже подписали соответствующее соглашение.

"Сегодня (8 июля - прим. ред.) все изменилось. Мы подписали соглашение и снова у нас есть свое жилье", - отметила артистка.

У Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка теперь собственное жилье / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, ранее ведущая Соломия Витвицкая рассекретила, что купила квартиру в Киеве. Знаменитость призналась, на какие средства приобрела жилье.