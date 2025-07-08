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Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк приобрели собственное жилье: "Подписали договор"
У супругов был дом, но в 2023 году они были вынуждены его продать. Все это время пара жила у подруги.
Украинская актриса Екатерина Тышкевич вместе с мужем, Валентином Томусяком, приобрела собственное жилье.
Радостной новостью знаменитость поделилась в Instagram-stories. В частности, у супругов ранее был свой дом. Однако в 2023 году влюбленные были вынуждены его продать. Поэтому, эти два года актеры жили в квартире подруги, которая сейчас находится в вынужденной эмиграции.
"Последние два года эти двое были просто бездомными. Продали свой дом в 2023 году и все это время жили у подруги, которая приютила нас в собственной квартире, потому что Настя с детьми до сих пор в вынужденной эмиграции", - поделилась артистка.
Однако сейчас ситуация изменилась. В частности, у Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка теперь есть собственное жилье. Супруги уже подписали соответствующее соглашение.
"Сегодня (8 июля - прим. ред.) все изменилось. Мы подписали соглашение и снова у нас есть свое жилье", - отметила артистка.
Напомним, ранее ведущая Соломия Витвицкая рассекретила, что купила квартиру в Киеве. Знаменитость призналась, на какие средства приобрела жилье.