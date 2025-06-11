Екатерина Тышкевич на фоне борьбы с тяжелой болезнью раскрыла, как чувствует себя сейчас

Катерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая уже много лет борется с тяжелой болезнью, рассказала, как чувствует себя сейчас.

Знаменитость страдала от постоянных головных болей. Однако сейчас в лечении есть значительный прогресс. Екатерина Тышкевич больше не испытывает ужасных болей в районе головы. Более того, артистка также прекратила принимать антидепрессанты и даже почти избавилась от синдрома отмены от них.

"Я наконец почти уже вышла полностью из синдрома отмены всех своих антидепрессантов, лекарств. Наконец-то моя нейромедиаторная система почти пришла в норму. Мы будем продолжать заниматься моим тройничным нервом, восстановлением адекватной чувствительности. У нас, конечно, есть огромный прогресс по моему состоянию - именно по головным болям", - поделилась актриса.

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Катерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Однако впереди артистку все же ждет немало работы. В частности, у Екатерины Тышкевич не функционирует тройничный нерв. Также артистке нужно привести в порядок ментальное здоровье. Однако звезда положительно настроена и убеждена, что обязательно избавится от всех проблем и неприятных ощущений.

"Но у нас также еще остается много работы, потому что не функционирует пока что мой тройничный нерв, не выдает правильный импульс. Я чувствую постоянный дискомфорт в голове и языке. Но и это мы пофиксим, это вопрос только времени, возможно, нескольких месяцев. Но для начала надо было привести в порядок мою менталку", - поделилась артистка.

Напомним, недавно звезда "Женского Квартала" Анастасия Оруджова рассказала о проблемах со здоровьем. Знаменитость призналась, что именно ее беспокоит.