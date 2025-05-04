Екатерина Тышкевич на фоне многолетней борьбы с тяжелой болезнью раскрыла подробности о своем состоянии

Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая много лет борется с тяжелой болезнью, рассказала подробности о своем состоянии.

Знаменитость страдает от постоянных головных болей. С начала полномасштабной войны состояние артистки ухудшилось, что лекарства перестали помогать. Поэтому актрисе пришлось поставить карьеру на паузу. Екатерина Тышкевич в интервью Oboz.ua признается, что сейчас наблюдает положительную динамику. В частности, актриса уже не испытывает постоянных головных болей. Впрочем, она еще не поборола болезнь до конца. В артистки до сих пор есть неприятные ощущения в голове. Пока что знаменитость не торопится возвращаться на большие экраны. Актриса дает своему организму полностью прийти в себя после многолетних приемов различных медикаментов.

"Я не работаю пока что, продолжаю лечение, потому что не победила болезнь до конца. Но у меня очень положительная динамика. Я поборола головные боли, не так давно совсем перестала принимать лекарства. Но остаются вопросы неприятных ощущений в голове, потому что у меня большой опыт приема медикаментов - антидепрессантов, противотревожных препаратов, поэтому организму надо прийти в сознание. Пока что избегаю работы на съемочной площадке", – поделилась знаменитость.

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Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Актриса также рассказала, что бороться с хроническими головными болями ей помогала правильно подобранная схема лекарственных средств. Также Екатерина Тышкевич отметила, что в Украине есть отличные специалисты, впрочем, она посоветовала, что лучше обращаться за помощью именно к узкопрофильным, которые специализируются на конкретной проблеме.

"На самом деле бороться с хроническими головными болями мне очень долгое время помогала правильно подобранная схема лекарственных препаратов, которых было много, иногда по 17 таблеток в день. Да, имели место побочные действия, но симптомы снимало. Стоит сказать, что в Украине - классные специалисты по неврологии. Однако лучше обращаться к узкопрофильным, которые занимаются именно головной болью", - отметила актриса.

Напомним, ранее Екатерина Тышкевич удивила, как ее подставила скандальный режиссер Оксана Байрак. Случилось это уже во время полномасштабной войны в Украине.