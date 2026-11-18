Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Украинская актриса Екатерина Тышкевич прокомментировала свою беременность с сильными головными болями.

Артистка уже много лет от этого страдает. В частности, у актрисы хроническая головная боль. Знаменитость пробует разные методы лечения. Состояние Екатерины Тышкевич улучшается, но головная боль все же остается.

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«Головные боли пока не прошли. Да, мое состояние значительно улучшилось благодаря лечению, благодаря моему терапевту, с которой мы уже очень много методов попробовали. Оно принесло улучшение, но кардинально ситуацию не разрешило. Хронический болевой синдром остается», — признается артистка.

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Актриса на самом деле боялась, как беременность может повлиять на ее состояние. Однако Екатерина Тышкевич говорит, что желание стать матерью превышало все страхи. Она решилась на беременность. Екатерина Тышкевич признается, что особенно тяжело было в первом триместре, когда к головным болям добавился еще и токсикоз. Знаменитость вообще ничего не могла делать, а просто лежала и плакала. К счастью, муж звезды, актер Валентин Томусяк, очень сильно ее поддерживал и взял всю работу на себя.

Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

«Беременность. Первый триместр — это был ад для нашей семьи. Когда у тебя болит голова — это одно, а когда тебя еще и тошнит — это было сложно. В основном я просто плакала и лежала. Хорошо, что у меня партнер, котоый меня поддерживал, очень помогал и делал абсолютно все», — поделилась артистка.

Екатерина Тышкевич говорит, что роды и появление малыша могли спровоцировать усиление головных болей. Знаменитость заранее поговорила с родными и попросила при необходимости помочь ухаживать за младенцем. Конечно, все согласились, а мама Екатерины Тышкевич вообще была готова уволиться с работы, чтобы ухаживать за малышом.

«Я договорилась со своими родственниками, если я рожу, но это усугубит ситуацию, и я не смогу как следует заботиться об этом ребенке, то этот ребенок не останется только на мне и Валике, а что они включатся максимально и будут заботиться о ребенке», — призналась актриса.

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Екатерина Тышкевич, Валентин Томусяк и их новорожденный сын / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич говорит, что лучше не чувствует себя. Однако она продолжает лечение и поддерживает свое состояние. Правда, пока актриса кормит грудью, то они с врачом достаточно ограничены в методах.

«На сегодняшний день я также не могу сказать, что чувствую себя лучше, к сожалению. У меня есть моя терапевт, у нас есть план действий на дальнейшее, но также мы ограничены, потому что с грудным вскармливанием многое мы не можем пробовать», — добавила артистка.

Напомним, недавно Екатерина Тышкевич рассмешила новостями о двухнедельном сыне. Актриса с юмором сравнила темперамент малыша со своим.

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