Екатерина Тышкевич оказалась в больнице и раскрыла, что случилось

Украинская актриса Екатерина Тышкевич сообщила, что оказалась в больнице, и заставила поклонников очень сильно волноваться за нее.

Новостями артистка поделилась в своем Instagram. В частности, актриса опубликовала фото, где она находилась в одной из больниц Киева. Знаменитость призналась, что ее мучает вирус. Поэтому Екатерине Тышкевич пришлось обратиться за помощью к врачам, чтобы те назначили ей соответствующее лечение.

Кстати, после выздоровления актрису ждут перемены в карьерной жизни. Долгое время знаменитость не работала, ведь ее мучила сильная головная боль. Однако сейчас Екатерина Тышкевич делится, что уже чувствует себя гораздо лучше. Поэтому, когда звезду в очередной раз пригласили на кинопробы в сериал, она не отказалась. Как только актриса поправится, запишет пробы на роль.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Вчера (12 января – прим. ред.) пригласили записать пробы в сериал, и я наконец-то согласилась, потому что чувствую, что уже потяну пока не главную, но уже большую роль. Только тот вирус прогоним и запишем", — поделилась актриса.

Напомним, недавно Екатерина Тышкевич рассказывала о празднике в ее семье. У мамы мужа артистки Валентина Томусяка был день рождения. Актриса показывала, как они поздравляли родного человека и какой сюрприз устроили.

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