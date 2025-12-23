ТСН в социальных сетях

Екатерина Тышкевич похвасталась, как с мужем Томусяком сходила на необычное свидание в Киеве

Супруги посетили ресторан с особенной концепцией.

Валентин Томусяк и Катерина Тышкевич

Валентин Томусяк и Катерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская актриса Екатерина Тышкевич похвасталась необычным свиданием с мужем Валентином Томусяком.

Супруги решили романтично провести вечер. Поэтому, влюбленные отправились на свидание. Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк ответственно отнеслись к тому, как вместе провести время. Влюбленные решили сходить в ресторан. Однако они не только наслаждались вкусным ужином, но и наполнились новыми впечатлениями.

Актеры для свидания выбрали заведение с особенной концепцией. В частности, им представилась возможность понаблюдать за настоящим гастрономическим шоу. К слову, свет в помещении был тусклый. Просто в столах был встроен специальный экран, где актеры наблюдали, как "маленький шеф-повар" готовил их блюдо. Наконец, именно это блюдо потом вынесли им официанты.

Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Как делится Екатерина Тышкевич, она действительно прекрасно и увлекательно провела время вместе с мужем.

"Это была настоящая магия просто в наших тарелках", - делится артистка.

Пост Екатерины Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук заговорила о свиданиях с мужчинами. Сейчас знаменитость одинока, однако она верит, что встретит любовь.

