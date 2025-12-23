- Дата публикации
Екатерина Тышкевич похвасталась, как с мужем Томусяком сходила на необычное свидание в Киеве
Супруги посетили ресторан с особенной концепцией.
Украинская актриса Екатерина Тышкевич похвасталась необычным свиданием с мужем Валентином Томусяком.
Супруги решили романтично провести вечер. Поэтому, влюбленные отправились на свидание. Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк ответственно отнеслись к тому, как вместе провести время. Влюбленные решили сходить в ресторан. Однако они не только наслаждались вкусным ужином, но и наполнились новыми впечатлениями.
Актеры для свидания выбрали заведение с особенной концепцией. В частности, им представилась возможность понаблюдать за настоящим гастрономическим шоу. К слову, свет в помещении был тусклый. Просто в столах был встроен специальный экран, где актеры наблюдали, как "маленький шеф-повар" готовил их блюдо. Наконец, именно это блюдо потом вынесли им официанты.
Как делится Екатерина Тышкевич, она действительно прекрасно и увлекательно провела время вместе с мужем.
"Это была настоящая магия просто в наших тарелках", - делится артистка.
