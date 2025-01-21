Екатерина Тышкевич показала, как с мужем Томусяком в сказочном месте отпраздновала его 42-летие

Парочка провела особенный день в компании друг друга под Киевом.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич показала, как праздновала день рождения мужа, актера Валентина Томусяка, которому исполнилось 42 года.

Парочка решила провести особенный день в компании друг друга. Супруги отправились в сказочное место в Киевской области. Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк арендовали купольный глемпинг.

Екатерина Тышкевич показала, как праздновала день рождения мужа Валентина Томусяка / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Там влюбленные наслаждались купанием в чане вечером под открытым небом. Кстати, вода была украшена цитрусовыми и ветками елки. Также парочку ждал вкусный ужин из разных бутербродов, сыров и фруктов и, конечно, бокалы с игристым напитком.

Екатерина Тышкевич показала, как праздновала день рождения мужа Валентина Томусяка / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

После релакса в чане Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк наслаждались компанией друг друга, но уже в домике. Там они также успели пообщаться с родителями актера по видеосвязи.

Екатерина Тышкевич показала, как праздновала день рождения мужа Валентина Томусяка / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Отметим, Валентин Томусяк отметил день рождения 20 января. Актеру исполнилось 42 года. Екатерина Тышкевич нежно поздравляла мужа с праздником и показывала их общие фото.

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