Екатерина Тышкевич показала, как с мужем в компании Ольги Сумской отпраздновала 31-летие

Ольга Сумская, Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Реклама

Украинская актриса Екатерина Тышкевич на днях праздновала день рождения.

18 сентября знаменитости исполнился 31 год. Артистка не устраивала громких вечеринок по поводу праздника, ведь ее состояние здоровья пока этого не позволяет. Вместо этого актриса организовала камерный вечер. Этот день со знаменитостью разделили близкие. Кстати, на праздновании была и актриса Ольга Сумская вместе с мужем Виталием Борисюком.

"Спасибо всем за этот теплый вечер, насыщенный шутками, признаниями в любви, прошитый насквозь взаимоуважением и поддержкой друг друга. Я все еще в процессе лечения, поэтому 24/7 чувствую себя уязвимым и хрупким кувшином, требующим крайне бережного отношения, и я искренне благодарна тем, кто это тонко чувствует и купает меня в океане любви своих сердец. Спасибо Богу, что посылает ко мне таких светлых душ!" - делится актриса.

Реклама

Празднование дня рождения Екатерины Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Кстати, именинницей была не только Екатерина Тышкевич, но и ее мама. Их поздравляли цветами и праздничным тортиком. Актриса поблагодарила всех, кто разделил с ними этот особенный день. Также знаменитость отметила, что всех на праздновании собрать не может, но постарается и с другими тоже провести время.

"День рождения буду праздновать, пожалуй, еще несколько недель, потому что выдерживать большие вечеринки мне еще сложновато, а увидеть и обнять хочется многих, поэтому don't push the horses, всех позову в гости и со всеми проведем качественное время, наполненное смыслами, как мы любим", - добавила актриса.

Екатерина Тышкевич с мамой / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, недавно артистка Анастасия Цимбалару рассказала, как праздновала 33-летие. Также актриса рассекретила, с кем отдыхала на Мальдивах.