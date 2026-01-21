Екатерина Тышкевич показала, как в Карпатах отпраздновала 43-летие мужа Валентина Томусяка

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская актриса Екатерина Тышкевич показала, как в Карпатах отпраздновала день рождения мужа Валентина Томусяка.

Супруги отправились на зимний отдых. Провести отпуск влюбленные решили на западе Украины. Их семейный отдых совпал с важным праздником. Валентин Томусяк 20 января праздновал день рождения. Актеру исполнилось 43 года. Поэтому, в этом году артист праздновал день рождения в Карпатах.

Екатерина Тышкевич в своем Instagram показала, как ее возлюбленного сразу же поздравили работники отеля, где они остановились. Влюбленным подарили бутылку игристого. Кстати, супруги не пьют алкоголь, поэтому это тоже было учтено.

Отель не оставил Валентина Томусяка без подарков / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Так приятно! Отель знает, что мы не употребляем алкоголь, и подарил Валику наше любимое безалкогольное игристое", - поделилась актриса.

Далее влюбленные решили немного расслабиться после длительной дороги. Они отправились на парный массаж. Актриса говорит, что вместе с мужем не только размяла мышцы, но и насладилась сближающей атмосферой.

"Отпраздновали парным массажем. Идеально расслабляет и погружает в еще большую близость", - говорит артистка.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк насладились парным массажем / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

А после этого влюбленные отправились на праздничный ужин. Ресторан тоже не оставил Валентина Томусяка без подарков и вручил ему тортик со свечой.

"После невероятно вкусного ужина организовали еще и праздничный десерт", - поделилась знаменитость.

День рождения Валентина Томусяка завершился праздничным тортиком / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

