Екатерина Тышкевич показала, как выглядела 10 лет назад: с ярким макияжем и светлыми волосами

Известная актриса Екатерина Тышкевич показала своим поклонникам, как выглядела в 18 лет.

В сторис в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой позирует в необычном для себя образе. Будущая звезда выбрала для фотосессии черное атласное платье с бантом на талии, сделала яркий макияж с красными губами и изящную прическу. Образ роковой женщины Тышкевич дополнила мундштуком с сигаретой.

"Я, 10 лет назад", – коротко подписала фото Екатерина.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

С того момента изменилась не только внешность, но и жизнь актрисы. Напомним, что в июне этого года Екатерина призналась, что уже около восьми лет борется с тяжелой болезнью. Артистку беспокоят постоянная головная боль, с которой плохо справляют лекарство.

Недавно звезда назвала свой диагноз, который ей поставили украинские врачи, и начала новый этап лечения.

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