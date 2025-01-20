Екатерина Тышкевич показалась с мужем-красавцем Томусяком и нежно поздравила его с 42-летием

Украинская актриса Екатерина Тышкевич сообщила об особом празднике в ее семье. Муж артистки – актер Валентин Томусяк – отмечает день рождения.

Знаменитости 20 января исполняется 42 года. Катерина Тышкевич публично поздравила возлюбленного с особенным днем. В частности, актриса опубликовала серию фотографий в Instagram-stories. Артистка показывала как и мужа-красавца, так и их совместные снимки.

Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Кроме того, Екатерина Тышкевич адресовала Валентину Томусяку нежные слова с поздравлениями. Артистка пожелала возлюбленному и дальше так молодого выглядеть, как и сейчас. Как отметила актриса, генетика у ее избранника отличная, поэтому именно так и будет.

"С днем твоего рождения, моя любовь! Оставайся таким молодым красавчиком еще много-много лет. Генетика максимально на твоей стороне, и я даже немного завидую", — обратилась к мужу Екатерина.

Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Также актриса отметила, что между ней и мужем очень сильная сильна любовь. Она пожелала, чтобы именно так и оставалось в дальнейшем. И чтобы любовь пары продолжала вдохновлять и их самих, и тех, кто за ними следит.

"Желаю, чтобы наше невероятное сплетение сердец продолжало вдохновлять всех вокруг и обязательно нас самих", — пожелала избраннику знаменитость.

Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, недавно Екатерина Тышкевич оказалась в больнице. Артистка уже рассказала, что произошло и почему она обращалась за помощью к врачам.

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