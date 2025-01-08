Екатерина Тышкевич показалась с родителями мужа Томусяка и раскрыла, какой сюрприз им устроила

Также артистка поздравила маму возлюбленного с важным праздником.
Украинская актриса Екатерина Тышкевич наведалась к родителям мужа, актера Валентина Томусяка.
Артистка с избранником приехала к родным не просто так. Дело в том, что мама Томусяка праздновала день рождения. Поэтому актеры приехали, чтобы поздравить родного человека с праздником. В частности, они подарили госпоже Галине букет роскошных цветов, а та, в свою очередь, пригласила к столу.
"Вообще семья Валика умеет гулять гораздо громче моей собственной. Сегодня мини-семейные посиделки, а в субботу уже полноценная гулянка с родственниками", — поделилась Екатерина.
В общем, Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк только недавно вернулись из отпуска, который они провели на западе Украины. Актеры не оставили родных без сувениров. В частности, маме Томусяка они привезли меховую жилетку.
"Вот привезли сувенир из Карпат", — поделилась Екатерина.
Напомним, что недавно певица Руслана поздравляла маму с днем рождения. Артистка также показывала свежие фото с родным человеком и ошеломила их сходством.
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