Екатерина Тышкевич показалась с родителями мужа Томусяка и раскрыла, какой сюрприз им устроила

Украинская актриса Екатерина Тышкевич наведалась к родителям мужа, актера Валентина Томусяка.

Артистка с избранником приехала к родным не просто так. Дело в том, что мама Томусяка праздновала день рождения. Поэтому актеры приехали, чтобы поздравить родного человека с праздником. В частности, они подарили госпоже Галине букет роскошных цветов, а та, в свою очередь, пригласила к столу.

Екатерина Тышкевич с мужем Валентином Томусяком и его родителями / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Вообще семья Валика умеет гулять гораздо громче моей собственной. Сегодня мини-семейные посиделки, а в субботу уже полноценная гулянка с родственниками", — поделилась Екатерина.

У мамы Валентина Томусяка день рождения / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

В общем, Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк только недавно вернулись из отпуска, который они провели на западе Украины. Актеры не оставили родных без сувениров. В частности, маме Томусяка они привезли меховую жилетку.

"Вот привезли сувенир из Карпат", — поделилась Екатерина.

Мама Валентина Томусяка / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, что недавно певица Руслана поздравляла маму с днем рождения. Артистка также показывала свежие фото с родным человеком и ошеломила их сходством.

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