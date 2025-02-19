Екатерина Тышкевич пожаловалась на серьезную болезнь мужа Томусяка и назвала симптомы

Муж украинской актрисы Екатерины Тышкевич – актер Валентин Томусяк – серьезно заболел.

Об этом в Instagram-stories рассказала сама артистка. Она поделилась, что симптомы болезни стали проявляться 18 февраля. У Томусяка поднималась высокая температура и симптомы были похожи на острое отравление. Актер выпил лекарства и поехал играть спектакль. В театре оказалось, что многие другие артисты тоже заболели, и симптомы похожи.

"Я со вчера (18 февраля — прим. ред.) играю в врача, потому что Валик очень сильно заболел. Он играл спектакль с температурой 38. Я поехала с ним, чтобы проконтролировать, потому что были симптомы просто ужасного острого отравления. Мы сначала думали, что на гастролях что-то где-то съел, но много актеров, которые заболели с такими же симптомами", - поделилась актриса.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Когда Валентин Томусяк вернулся со спектакля, ему стало еще хуже. Температура начала подниматься. Екатерине Тышкевич казалось, что она была под 40. Актриса лечила мужа всем, что было дома, и даже колола лекарства против тошноты. Утром температура у Валентина Томусяка все еще держалась, а также добавился ужасный кашель. Тышкевич уверена, что ее муж подхватил вирус.

"Мы приехали со спектакля, температура 39, мне кажется, дальше 40, он бредит. Я очень испугалась, если честно. Сейчас температура 38. Я давала все, что могла. Колола даже укол против тошноты… Какой-то ужасный вирус. Наутро уже страшный грудной кашель", — рассказала актриса.

Напомним, недавно Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич праздновали годовщину брака. По случаю особой даты актриса показывала, какой была их свадьба.

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