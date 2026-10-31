Екатерина Тышкевич призналась, почему ей делали кесарево сечение и в каком она состоянии после операции

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Реклама

Украинская актриса Екатерина Тышкевич объяснила, почему ей делали кесарево сечение и в каком она состоянии после операции.

Артистка 28 октября впервые стала мамой. На свет появился сын Екатерины Тышкевич и ее мужа актера Валентина Томусяка. Как оказалось, у артистки было плановое кесарево сечение. Екатерина Тышкевич в Instagram-stories объяснила, что природные роды могли бы отрицательно сказаться на ее здоровье. Актриса страдает от хронических головных болей, а схватки и потуги могли бы спровоцировать ухудшение состояния. Еще в начале беременности Екатерина Тышкевич и медики приняли решение, что малыш появится на свет с помощью кесарева сечения.

Реклама

«Естественные роды (схватки и потуги) при моем диагнозе (хроническая головная боль напряжения) могли значительно ухудшить интенсивность болей, и я бы не была в состоянии ухаживать за ребенком. Мы с врачами еще в начале беременности определили, что в моем случае это противопоказания к родовой деятельности», — поделилась артистка.

Реклама

Екатерина Тышкевич с новорожденным сыном / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Также Екатерина Тышкевич призналась, как чувствует себя после кесаревого сечения. Знаменитость говорит, что, конечно, тело восстанавливается после операции. Поначалу артистке было вообще тяжело, но постепенно становится легче.

«Не вау, конечно. Но первый вечер был просто… А сегодня уже гораздо легче», — поделилась знаменитость.

Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, сейчас Екатерина Тышкевич наслаждается первыми днями материнства. Артистка уже успела с мужем и сыном потанцевать в роддоме.

Новости партнеров