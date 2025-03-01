Екатерина Тышкевич призналась, удалось ли ей побороть сложный диагноз после лечения

Украинская актриса Екатерина Тышкевич после продолжительного лечения рассказала о самочувствии.

Как известно, артистка уже много лет страдает от очень сильной головной боли. Раньше она обращалась к разным методам лечения, однако проблема не исчезала. Пока Катерина хоть и снимается в новых проектах, но продолжает быть под наблюдением врачей. По ее словам, украинские медики установили причины недуги и уже дают надежды на скорейшее выздоровление.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Я продолжаю лечение до сих пор. Десять лет хронической головной боли вылечить сложно, как и любое серьезное хроническое заболевание. Но одной клинике Киева уже удалось добиться прекрасного устойчивого результата. Это первый центр, где мне не говорили о психосоматике, а назвали четкие механизмы в теле, вызывающие эти боли. Сейчас работаем над восстановлением функции нервов и надеюсь, сможем полностью меня вылечить уже очень скоро. Безгранично благодарна всем за поддержку и что ждете меня на экранах", — отметила Тышкевич в интервью "Главреду".

Напомним, недавно жена ведущего Мирошниченко Инна рассказывала о трудностях обучения дочери в школе из-за нарушения интеллектуального развития.

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