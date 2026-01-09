- Дата публикации
-
Екатерина Тышкевич рассказала о пережитом ужасном обстреле Киева: "Взрывы были мощные и рядом"
Артистка поделилась, как для ее семьи прошла ночь, когда оккупанты атаковали столицу.
Украинская актриса Екатерина Тышкевич рассказала о пережитом ужасном обстреле Киева.
Российские оккупанты в ночь на 9 января атаковали столицу. Россияне обстреливали Киев дронами-камикадзе и ракетами различных типов. К сожалению, попаданий не удалось избежать.
Актриса Екатерина Тышкевич говорит, что ночь была ужасной. Артистка слышала громкие взрывы, которые были совсем рядом. Во время обстрела знаменитость видела зарево в небе, слышала сигнализации автомобилей, а окна ее дома звенели.
К сожалению, рядом с Екатериной Тышкевич нет укрытия. Поэтому, артистка вместе с мужем, актером Валентином Томусяком, пряталась от опасности на первом этаже дома.
"Взрывы были такие мощные, постоянные и так рядом. Зарево в небе, сигналки машин, звон окон. У нас нет укрытия рядом, поэтому просто спустились на первый этаж, чтобы хоть какая-то мера безопасности...", - поделилась артистка.
