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Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Екатерина Тышкевич родила первенца и показала первые фото с крошечным малышом

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк впервые стали родителями.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Екатерина Тышкевич, Валентин Томусяк и их новорожденный сын

Екатерина Тышкевич, Валентин Томусяк и их новорожденный сын / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Украинские актеры Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк в первый раз стали родителями.

28 октября в одном из роддомов Винницы, куда пара недавно переехала на зиму, артистка родила первенца. На свет появился сын супругов. Актеры назвали его Даниэлем, а милое прозвище — Данелик.

Также Екатерина Тышкевич уже успела сделать фотосет в роддоме. В частности, актриса показалась на фото с крошечным малышом, лицо которого она пока что скрывает. Кстати, на родах также присутствовал муж знаменитости Валентин Томусяк. Он тоже позировал на фото с их маленьким Даниелем.

Екатерина Тышкевич с новорожденным сыном / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич с новорожденным сыном / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

«Ну привет, сынок. 28.10.2026. Благодарим Бога за это благословение. Даниэль. Наш маленький Данелик. Вот ты и с нами», — подписала фотографии артистка.

Екатерина Тышкевич, Валентин Томусяк и их новорожденный сын / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич, Валентин Томусяк и их новорожденный сын / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Больше подробностей супруги не раскрывают. Тем временем в комментариях пару уже активно поздравляют с пополнением в семье. Теплые слова Екатерине Тышкевич и Валентину Томусяку пишут звездные коллеги, друзья, родные и поклонники.

  • Поздравляю! Будьте счастливыми родителями счастливого ребенка! (актриса Лилия Ребрик)

  • И вот почему я плачу? Поздравляю! Это счастье! (актер Александр Попов)

  • Мои самые искренние поздравления! Данелику успешной судьбы! (интервьер Алина Доротюк)

Валентин Томусяк с новорожденным сыном / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Валентин Томусяк с новорожденным сыном / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Отметим, Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк начали встречаться в ноябре 2014 года. Уже в 2017-м влюбленные обручились, а в феврале 2019-го сыграли свадьбу. В июне этого года супруги объявили, что ждут пополнения в семье. И вот, 28 октября, Екатерина Тышкевич родила сына.

Напомним, недавно звезда фильма «Гарри Поттер» Бонни Райт родила сына. Британская актриса уже показала первые фотографии малыша и рассекретила его оригинальное имя.

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