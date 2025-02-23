Екатерина Тышкевич серьезно заболела и назвала свои симптомы

Муж знаменитости поправился, а теперь она слегла с болезнью.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич пожаловалась, что заболела, и назвала свои симптомы.

О проблемах со здоровьем знаменитость рассказала в Instagram-stories. В частности, поначалу серьезно заболел муж артисты – Валентин Томусяк. У него была высокая температура, а симптомы были похожи на те, что возникают во время острого отравления.

Теперь же с болезнью слегла Екатерина Тышкевич. Знаменитость делится, что сейчас у нее поднимается высокая температура, а именно 38,2. Однако артистку поддерживает ее муж. Возлюбленный радует актрису вкусным и свежим борщом и делает все возможное, чтобы ей как можно скорее стало лучше.

Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Отношения с поддержкой выглядят так! "Врач" Валентин зашел на смену. Уже у меня 38,2", — поделилась актриса.

Напомним, сейчас многие звезды шоу-бизнеса жалуются на проблемы со здоровьем, и у всех у них похожие симптомы. Недавно певица Наталья Могилевская рассказывала, как у нее поднялась температура до 40. Также исполнительница призналась, как незадолго до болезни перенесла операцию.

Читайте также: