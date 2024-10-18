Екатерина Тышкевич шокировала, как ей едва не ампутировали руку: "Шансов просто не было".

В "Анатомії дива" артистка поделится своей историей, как одесские врачи спасли ей жизнь.

Уже в этот понедельник, 21 октября, в 16:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера документального детектива "Анатомія дива", который раскроет современную украинскую медицину через истории вдохновляющих исцелений и достижения врачей, которые творят настоящие чудеса .

Ведущей проекта стала Валентина Хамайко, а одной из героинь – известная украинская актриса Екатерина Тышкевич.

Валентина Хамайко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Артистка страдала от постоянной головной боли, причину которой врачи длительное время не могли установить. Она была вынуждена принимать токсичные препараты. В декабре 2023 года актриса оказалась в реанимации с диагнозом сепсис. Врачи больше недели боролись за ее жизнь.

Инфекция оказалась чрезвычайно агрессивной, распространялась быстро, что привело к отказу органов. Ее ввели в медикаментозный сон, а врачи подготовились к срочной операции. Поскольку рука набухла из-за неизвестной инфекции, семья подписала согласие на возможную ампутацию.

"Врач объяснил, что если что-то найдут, то будут удалять все к здоровым тканям. Если нужно будет ампутировать к плечу – так и сделают. Я это понимала и подписала, потому что других шансов у нас просто не было", – поделилась мама актрисы Наталья.

Кадр из проекта "Анатомія дива" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Муж и мама Екатерины надеялись на лучшее, а врачи принялись за сложную операцию. Все это время мама актрисы находилась в кафе возле больницы и ждала звонка врачей. Вскоре врач позвонил и сообщил, что руку удалось спасти, и отек будет постепенно спадать.

После операции актриса начала поправляться. Когда Екатерина Тышкевич пришла в себя, то она увидела, что родные рядом с ней.

"Помню, как открыла глаза и сразу увидела Валика, моего мужа, сидевшего на стуле. Он сразу взял меня за руку и начал говорить: "Ты справишься, я знаю, что тебе страшно и ты растеряна, но все будет хорошо, я здесь". Я почувствовала по взглядам врачей и родителей, что они пережили сплошной ужас", — вспомнила актриса.

Екатерина Тышкевич / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Этот непростой опыт стал для актрисы новым жизненным и профессиональным этапом. Екатерина призналась, что теперь у нее есть мощный медицинский кейс, который будет использоваться в актерской карьере. Ее история — пример абсолютного доверия между пациентом и медиками, что помогло спасти жизнь.

Что стало причиной сепсиса, на какой риск пошли украинские врачи, чтобы спасти жизнь актрисы – об этом вы узнаете в новых выпусках "Анатомії дива" уже 21 октября в 16:00 на телеканале 1+1 Украина.

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