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Екатерина Тышкевич шокировала сообщениями от россиян после массированных атак: "У целой нации нарушение"
После массированных обстрелов Екатерина Тышкевич получает сообщение от россиян. То, что они пишут, удивляет артистку.
Украинская актриса Екатерина Тышкевич шокировала, какие сообщения получает от россиян после массированных обстрелов.
В ночь на 6 июля страна-агрессор Россия совершила очередное преступление — обстреляла Украину, попала по гражданской инфраструктуре и забрала жизни невинных людей. Екатерина Тышкевич в Instagram-stories говорит, что после таких ужасных событий у россиян хватает совести присылать ей сообщения. То, что они пишут, артистку удивляет.
Россияне заявляют Екатерине Тышкевич, что, мол, массированные обстрелы — это некая месть украинцам за удары по РФ. Актрису удивляет, что у жителей страны-агрессора отсутствуют причинно-следственные связи, ведь если бы они не начали войну в Украине, то и обстрелов никаких не было бы.
«Поражают сообщения от жителей болот в директе о том, что это такая месть нам с вами — террористам. У целой нации наблюдается нарушение причинно-следственных связей. Какая-то поломка генома, наверное, нет слов», — возмутилась артистка.
Напомним, в ночь на 6 июля Россия массированно атаковала Киев. Звезды реагировали на обстрелы. В частности, актриса Елена Кравец показала выбитое окно в квартире, а певец Виктор Павлик сообщил о «прилете» возле его ЖК.