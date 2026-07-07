Екатерина Тышкевич шокировала сообщениями от россиян после массированных атак: "У целой нации нарушение"

Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Реклама

Украинская актриса Екатерина Тышкевич шокировала, какие сообщения получает от россиян после массированных обстрелов.

В ночь на 6 июля страна-агрессор Россия совершила очередное преступление — обстреляла Украину, попала по гражданской инфраструктуре и забрала жизни невинных людей. Екатерина Тышкевич в Instagram-stories говорит, что после таких ужасных событий у россиян хватает совести присылать ей сообщения. То, что они пишут, артистку удивляет.

Россияне заявляют Екатерине Тышкевич, что, мол, массированные обстрелы — это некая месть украинцам за удары по РФ. Актрису удивляет, что у жителей страны-агрессора отсутствуют причинно-следственные связи, ведь если бы они не начали войну в Украине, то и обстрелов никаких не было бы.

Реклама

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

«Поражают сообщения от жителей болот в директе о том, что это такая месть нам с вами — террористам. У целой нации наблюдается нарушение причинно-следственных связей. Какая-то поломка генома, наверное, нет слов», — возмутилась артистка.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия массированно атаковала Киев. Звезды реагировали на обстрелы. В частности, актриса Елена Кравец показала выбитое окно в квартире, а певец Виктор Павлик сообщил о «прилете» возле его ЖК.

Новости партнеров