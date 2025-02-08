Екатерина Тышкевич в годовщину брака с мужем Томусяком показала, какой была их свадьба

Украинская актриса Екатерина Тышкевич отмечает годовщину брака с мужем, актером Валентином Томусяком.

Пара уже шесть лет живет в официальном статусе мужа и жены. Поэтому по случаю особенной даты Екатерина Тышкевич показала, какой была их свадьба и поделилась воспоминаниями о том дне. Актриса говорит, что у них с мужем вообще не было сомнений относительно друг друга. Влюбленные были уверены в своем решении жениться.

Свадьба Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"У нас чугунная свадьба – шесть лет официального брака! Помню, что в тот день мы вообще не волновались относительно того, верно ли поступаем. Та самая ли я для него, тот самый лин он для меня? Никаких сомнений не было! Мы были уверены в своих решениях", — вспоминает артистка.

Свадьба Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Тем временем Екатерина Тышкевич очень волновалась по поводу организации самой свадьбы. Актриса говорит, что хотела, чтобы гостям все понравилось. Однако знаменитости сказали тогда важные слова, что свадьбу они с Валентином Томусяком организуют для себя, поэтому главное, чтобы им было хорошо.

Свадьба Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Я просто невероятно волновалась за организацию праздника, чтобы все произошло так, как было запланировано, и чтобы гости были довольны. Помню, наша близкая подруга сказала мне очень мудрую вещь, что свадьба, то в первую очередь наш праздник, а гости будут счастливы, если счастливыми будут молодожены", — говорит.

Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая праздновала годовщину брака с мужем Юрием Горбуновым. Знаменитость также впервые рассказала, как продюсер сделал ей предложение.

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