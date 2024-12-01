Екатерина Тышкевич в халатике похвасталась, как с мужем отпраздновала 10-ю годовщину отношений

Украинская актриса Екатерина Тышкевич показала, как с мужем, актером Валентином Томусяком, отпраздновала годовщину отношений.

Пара уже 10 лет вместе. Важную дату в семейной жизни влюбленные провели лишь в компании друг друга. Супруги уехали из суетливого города в село Глебовка, что в Киевской области. Там Томусяк и Тышкевич поселились в загородном комплексе, где можно воспользоваться услугами spa-процедур, поплавать в бассейне, поучаствовать в различных активностях и вкусно поесть в ресторане.

Как поделилась Екатерина Тышкевич, в загородном комплексе им с возлюбленным устроили настоящий праздник с теплым приемом и гостеприимством. Кроме того, актриса обратилась к поклонникам и поблагодарила всех, кто поздравил их с годовщиной отношений.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Мы еще раз всем искренне благодарим за такое количество прекрасных поздравлений и пожеланий! Такой замечательный и теплый прием! Спасибо, это был настоящий праздник! Украинское гостеприимство действительно удивляет и вдохновляет", — отметила актриса.

Напомним, ранее Екатерина Тышкевич рассказывала об испытаниях, которые им с мужем пришлось пережить за 10 лет отношений. Также артистка делилась романтическими фото с возлюбленным.

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