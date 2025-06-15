Екатерина Тышкевич в обтягивающем платье похвасталась похудевшей фигурой и раскрыла секреты стройности

Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Украинская актриса Екатерина Тышкевич показалась в обтягивающем платье, в котором засветила изрядно похудевшую фигуру.

Подписчики артистки сразу же начали ее засыпать вопросами, как ей удалось достичь таких результатов. Знаменитость не стала скрывать. В первую очередь избавиться от килограммов актриса смогла после того, как прекратила принимать антидепрессанты.

"Ключевое в моем процессе похудения - отмена лекарств, которые давали лишний вес как побочный. Без них организм быстро дает классный ответ при правильном подходе", - поделилась знаменитость.

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Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Также Екатерина Тышкевич придерживается дефицита калорий. Правда, актриса к этому подходит ответственно. Рацион артистке помогала подбирать специалистка. Кроме того, звезда не забывает о спорте и выполняет силовые, коррекционные упражнения, а также кардиотренировки. Конечно же, знаменитость не забывает о балансе воды.

"Я пью литр теплой воды утром (не утверждаю, что всем полезно, это индивидуальная рекомендация). В течение дня выпиваю еще около литра, в дни тренировок, пожалуй, больше. Выпивайте утром стакан или два, тоже будет большое дело, если каждый день", - поделилась артистка.

Напомним, недавно Екатерина Тышкевич рассказала о борьбе с серьезной болезнью. Артистка раскрыла, как чувствует себя сейчас.