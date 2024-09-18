Екатерина Тышкевич в слезах показала, какой сюрприз ей сделал муж на 30-летие

Артистка поделилась, как ее поздравил возлюбленный.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич 18 сентября отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 30 лет.

Одним из первых артистку с праздником поздравил ее возлюбленный, актер Валентин Томусяк. Артист приготовил для жены сюрприз. Он украсил квартиру воздушными шариками и букетами цветов в их любимых фиолетовых цветах.

Екатерина Тышкевич не смогла сдержать слез после такого поздравления от мужа. Актриса говорит, что ее очень сильно растрогал сюрприз, ведь она не ожидала, что возлюбленный именно так будет ее поздравлять.

"Мое утро! 30! Немного слезливое, но как есть", — подписала ролик знаменитость.

Екатерина Тишкевич показала, какой сюрприз ей сделал муж по случаю 30-летия

В комментариях к поздравлениям присоединилось немало подписчиков актрисы. Екатерине Тышкевич желали счастья, а самое главное – крепкого здоровья.

Солнышко, я тебя поздравляю! Будь нам здоровая!

С днем рождения. Крепкого здоровья, исполнения желаний, любви!

Будьте счастливы, Катюша! Крепкого здоровья, счастья, пусть исполнятся все ваши желания!

Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая праздновала день рождения. Юрий Горбунов нежно поздравлял жену с 41-летием и показывал их романтические фотографии.

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