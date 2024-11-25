Екатерина Тышкевич восхитила фото с мужем и заговорила об испытаниях за 10 лет отношений

Украинская актриса Екатерина Тышкевич показала чувственные фото с мужем, актером Валентином Томусяком, и заговорила об их испытаниях.

Влюблены почти 10 лет вместе. В частности, актеры уже в скором времени будут праздновать эту особую дату в их супружеской жизни. Екатерина Тышкевич говорит, что часто слышит, как ей "повезло с мужем". Хотя артистка порой возмущается, ведь из этих сообщений выходит, что якобы ему с ней нет, но она не может не согласиться с мнением комментаторов.

"Через несколько дней у нас с Валентином Томусяком годовщина — 10 лет вместе. Честно говоря, в этих отношениях чаще на компромиссы приходилось идти ему, а не мне. Все время слышу от людей: "Как тебе с ним повезло". Немного раздражаюсь в эти моменты, потому что получается, что ему со мной нет? На самом деле соглашусь, что больше фортануло мне, ведь судьба постоянно проверяет именно его на "и в горе, и в радостях", – делится актриса.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич говорит, что муж проходит проверки на "и в горе и радостях вместе", и он это делает успешно. За эти годы супругам многое пришлось пережить, и Валентин Томусяк всегда вел себя достойно. Актриса осознает, что далеко не у всех партнеров происходит именно так. Поэтому она действительно может сказать, что у нее муж - "один на миллион".

"Он все эти проверки проходит отлично и делает это настолько органично, что у меня и мысли ни разу не возникало, что он может поступать и реагировать иначе. Только с точки зрения со стороны, почитав, например, комментарии, только тогда осознаю, что не у всех складывается именно так. И что он у меня действительно один на миллион, как любит говорить моя мама", — добавила артистка.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, недавно у ведущей Иванны Онуфрийчук была особенная дата в семейной жизни. Знаменитость вместе с мужем праздновала третью годовщину брака. По случаю важной даты ведущая показала, какой была их свадьба в Киеве.

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