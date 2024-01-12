Екатерина Тышкевич впервые после комы шокировала, что ее привело к сепсису и реанимации: "Роковой катетер"

Актриса рассказала о своей болезни и поделилась, как себя чувствует сейчас.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которую недавно выписали из больницы, впервые рассказала своим поклонникам о болезни и что привело к ней.

В своем Instagram 29-летняя актриса поделилась, как начался ее ужасный недуг. Так, по ее словам, она долгое время страдала от сильной головной боли. И добавила, что врачи не могут определить "органическую причину", считая, что это "функциональная поломка мозга, биохимия". Тышкевич боролась с болями с помощью сильных препаратов и вела привычный образ жизни.

Екатерина Тышкевич рассказала о своей болезни / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Я хочу подметить, что это не головные боли, которые беспокоят меня время от времени. Нет, это стойкие, хронические головные боли 24/7. Это ощущение сильного напряжения. И ты будто не живешь полноценную жизнь, ее качество существенно снижается. Даже когда какие-то счастливые моменты проживаешь, я это называю отравленным счастьем", – поделилась знаменитость.

В итоге, Тышкевич была госпитализирована в психическую больницу в Одессе. Там врачи предложили поколоть внутривенно антидепрессант, влияющий на хроническую боль. Так, актрисе поставили катетер. В результате у нее резко ухудшилось состояние здоровья и очень болела кисть с катетером. Медики тогда полагали, что знаменитость подхватила вирус. Потому отправили ее домой на лечение.

Екатерина Тышкевич рассказала о своей болезни / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич рассказала о своей болезни / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"У меня нет психического расстройства или его еще не нашли. У меня именно психосоматические головные боли, которые никак не связаны с каким-либо расстройством. Поэтому я легла в больницу и мне стали капать этот антидепрессант, влияющий на хроническую боль. И мне поставили катетер, этот роковой катетер. На третий день у меня прыгало сердце и болела кисть. Была температура. Меня забрала мама, мы подумали, что ковид или грипп", - поделилась актриса.

Екатерина Тышкевич рассказала о своей болезни / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Дома температура не снижалась и семья Тышкевич вызвала ей скорую, где тест на ковид показал отрицательный результат. Так, знаменитость попала в больницу. У нее обнаружили сепсис и дальше постепенно начали отказывать органы.

Екатерина Тышкевич рассказала о своей болезни / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Дальше я на самом деле мало что помню, потому что мое состояние ухудшалось, я уже бредила. Я так понимаю, что у меня начала отказывать печень, вместе с ней все другие органы, потому что начался сепсис. То есть из-за катетера из кожи попала инфекция, как потом нам сказали, стафилококк, кажется, и я начала "отъезжать", – призналась Екатерина.

К счастью, Тышкевич после комы и ИВЛ благодаря врачам чудом выжила. Теперь она уже восстанавливается дома рядом с мужем. Так, недавно совместно с возлюбленным они отпраздновали Новый год и показали фото.

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