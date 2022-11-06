Екатерина Тышкевич вспомнила о начале отношений с Томусяком: "Первый мужчина, который меня бросил"

Актриса рассказала, как возлюбленный ее бросил и как она его за это проучила.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич поделилась, как у нее начинались отношения с мужем, актером Валентином Томусяком.

Пара уже вместе семь лет, но их роман начинался неоднозначно. Они познакомились во время съемок одного сериала, и уже тогда Валентин запал на Екатерину.

"Нас утвердили на проект на роли мужа и жены. И знакомство у нас произошло за несколько дней до начала съемок. Мы сидели рядом, и Валик говорит, что сразу оценил мою внешность", – вспомнила Екатерина в интервью Алине Доротюк.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/mrsketrin

Отношения пары начали постепенно развиваться на съемочной площадке. Первый их поцелуй случился именно там. Впрочем, их роман не перерастал во что-то серьезное. Через несколько месяцев после съемок проекта Валентин бросил Екатерину.

"У нас была договоренность, что мы вместе до конца проекта. Сейчас это уже до конца проекта жизни. Но мы оба не были готовы к переходу какому-то. И по инерции мы встретились еще месяц-два. А потом Валик решил закончить наши отношения. он говорит: "Мы же договаривались до конца проекта". Короче, он меня бросил", — призналась Екатерина.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/mrsketrin

Актриса поначалу очень расстроилась, даже начала курить из-за волнения. Впрочем, звезда решила проучить актера. Она вызвала у него ревность: поехала к своему поклоннику и начала делиться в фотоблоге соответствующими фотографиями. Валентина это задело. Когда Катя вернулась в Киев, он решил немедленно действовать.

"Он первый мужчина и единственный, который меня бросил, поэтому я его на себе и женила. Это было больно. Я плачу, а потом думаю, почему я плачу, надо его проучить", — поделилась актриса.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/mrsketrin

После этого инцидента между ними начались уже серьезные отношения. Парочка съехалась. Впоследствии Валентин решился и сделал предложение любимой.

"Дальше у нас начались серьезные отношения, предложение", — подытожила Катя.

Напомним, Екатерина Тышкевич уже восемь лет борется с серьезной болезнью, а врачи не могут установить точный диагноз. Звезду настолько мучает боль, что у нее даже были мысли о самоубийстве.

Читайте также: