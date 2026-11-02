Екатерина Тышкевич выписалась из роддома в Виннице и показала трогательную встречу с родными

Екатерина Тышкевич с мужем и сыном / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Украинская актриса Екатерина Тышкевич вместе с мужем Валентином Томусяком и новорожденным сыном Даниэлем вернулась домой после роддома.

На пятый день после рождения первенца семью ждала особая встреча с самыми близкими людьми. Актриса поделилась в Instagram первыми кадрами с выписки и показала, как проходят их первые дни с малышом.

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На фотографиях Екатерина кормит сына, а также вместе с Валентином переодевает Даниэля. Супруги нежно заботятся о новорожденном и постепенно привыкают к родительским заботам.

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Екатерина Тышкевич с сыном / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич с семьей / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Само выписывание было особенно праздничным: для встречи подготовили воздушные шарики и цветы. Образы Екатерины и Валентина также гармонично перекликались по цветовой гамме.

Напомним, рожать Екатерина решила в Виннице, куда супруги временно переехали из Киева из-за ситуации безопасности. Первоначально звезда планировала оставаться в столице.

На выписку к звездным родителям приехали обе пары дедушек и бабушек — родители Екатерины и Валентина. Родные не только разделили с ними радость особого дня, но помогли справиться с первыми хлопотами по возвращении домой.

Екатерина Тышкевич с семьей / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич с семьей / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

По словам Тышкевич, именно благодаря поддержке близких им с мужем удалось наконец-то отдохнуть после нескольких непростых ночей в роддоме. Родные взяли на себя большую часть обязанностей по уходу.

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«Мы сегодня ночевали уже дома в новом составе. Слава Богу у Дани в жизни есть два полных состава дедушек с бабушками! И все они приехали на нашу винницкую выписку и взяли на себя первую ночную стражу вне роддома. А мне внука приносили только на кормление. Потому что, признаем честно, через четыре ночи в роддоме сын нас знатно погонял, так что сна было катастрофически мало», — рассказала звезда.

Екатерина Тышкевич с сыном / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Также актриса поделилась первыми впечатлениями от материнства и заверила, что после родов чувствует себя гораздо лучше. Теперь у супругов больше сил, чтобы привыкать к новому ритму жизни и заботиться о маленьком Даниеле.

«Сегодня мы с Валиком уже чувствуем себя гораздо более отдохнувшими и набрались новых сил, чтобы с удовольствием входить в свою новую родительскую роль и заботу о нашем Даниеле», — добавила артистка.

Напомним, недавно в личной жизни певицы SKYLERR также произошли кардинальные перемены. Она вышла замуж за адвоката и показала первые фото со свадьбы.

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