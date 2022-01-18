Екатерине Кухар – 40: как изменилась балерина и судья шоу "Танцы со звездами"

Екатерине Кухар – 40: как изменилась балерина и судья шоу "Танцы со звездами"

Звезда отмечает день рождения 18 января.

Прима Национального театра оперы и балета Екатерина Кухар отмечает день рождения.

18 января судье шоу "Танцы со звездами" исполняется 40 лет. В связи с этим редакция сайта ТСН.ua решила вспомнить, как изменилась знаменитость.

Екатерина Кухар родилась в Киеве в 1982 году.

Екатерина Кухар с мамой / Пресс-служба Катерины Кухар

Балет в жизни будущей звезды появился, когда ей было 5 лет. Правда, сначала родители отвели ее маленькую на секцию спортивной гимнастики. Впрочем, после первой неудачной тренировки, из-за жесткости тренеров и больших нагрузок, девочку перевели на балет.

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Тогда преподаватели заметили талант Кухар и включили его в специальную группу.

В 10 лет она начала учиться в Киевском государственном хореографическом училище.

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В 1997 году балерина победила в конкурсе и выиграла поездку в Швейцарию на практику. Впрочем, от стажировки она отказалась. Через 2 года Екатерина закончила обучение экстерном и начала работать в труппе Национальной оперы Украины.

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У Екатерины Кухар есть также два высших образования – специалист диктор телевидения и магистр театрального искусства. В течение своей карьеры звезда получила ряд наград и званий. В частности, в 2012 году балерина стала заслуженной артисткой Украины, а в 2018 году – народной.

Кухар была дважды замужем. От первого брака знаменитость воспитывает сына Тимура, а от второго – с премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым – дочь Настю.

instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар и Александр Стоянов / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Кстати, супруги вместе с 2006 года. В это время и сформировался их творческий дуэт.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов

Первым выступлением пары стала постановка "Щелкунчик" в Украине. Уже через несколько месяцев они посетили Китай вместе со своим спектаклем. Сегодня дуэт Кухар и Стоянова считают наиболее популярным в Украине и за рубежом. В частности, влюбленные гастролируют по миру со спектаклями "Жизель", "Спящая красавица", "Лебединое озеро" и "Ромео и Джульетта".

instagram.com/ekaterinakukhar_official

В 2017 году Екатерина Кухар стала судьей шоу "Танцы со звездами". В проекте знаменитость достаточно сурова, смело выражает свое мнение и требует от участников преданности и профессионализма.

instagram.com/ekaterinakukhar_official

В 2020 году Кухар возглавила образовательное учреждение в Киеве. Балерина стала и.о. директора Киевского государственного хореографического училища.

instagram.com/ekaterinakukhar_official

У балерины невероятно изящная фигура. Иногда звезда может похвастаться стройностью в своем Instagramе.

instagram.com/ekaterinakukhar_official

instagram.com/ekaterinakukhar_official

На протяжении своей карьеры Екатерина Кухар не прибегала к кардинальным изменениям имиджа. Впрочем, ради съемок артистка с удовольствием может примерить любой образ.

Екатерина Кухар / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар / instagram.com/ekaterinakukhar_official

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