Екатерине Павленко — 33: личная жизнь и редкие фото солистки Go_A

10 августа певица празднует день рождения.

Украинская певица, солистка электро-фолк-группы Go_A, которая заняла на "Евровидении-2021" 5-е место, Екатерина Павленко отмечает день рождения.

Так, 10 августа знаменитости исполняется 33 года. По этому случаю редакция сайта ТСН.ua предлагает пересмотреть, какой звезда была в детстве и как изменилась за эти годы.

Детство будущей звезды прошло в городе Нежин, где она родилась в 1988 году. Павленко больше времени проводила с бабушкой и дедушкой, поскольку ее мама-военная постоянно находилась на службе.

Маленькая Екатерина Павленко с мамой / ЖВЛ

У дедушки Кати было много музыкальных инструментов, а ее бабушка с подругами частенько собирались и пели песни. На посиделки ходила и маленькая Катя.

Екатерина Павленко с дедушкой / ЖВЛ

Однажды крестный отец Екатерины показал ее знакомой — учительнице с фортепиано. Через несколько уроков женщина заметила, какой в Павленко сильный голос, и настаивала, чтобы родные отдали ее в музыкальную школу. Так, Павленко училась в Нежинской музыкальной школе на вокально-хоровом отделении.

В юношестве Павленко носила длинные рыжие волосы. В программе "ЖЗЛ" исполнительница рассказала, что ее часто травили сверстники за внешность и одежду. Катя рассказала, что росла не в богатой семье, поэтому модной одежды не носила.

Екатерина Павленко в 13 лет / instagram.com/monokatee

Из-за буллинга девушка ушла из музыкальной школы.

В 2009-м Катя закончила Нежинское музыкальное училище и поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств на факультет "Музыкальное искусство", специализация "фольклор" В студенческие годы Павленко пела в ансамбле "Кралица".

Чтобы выжить в Киеве, будущая звезда раздавала листовки и пела с друзьями в метро.

Екатерина Павленко в юношестве / ЖВЛ

Екатерина Павленко в юношестве / ЖВЛ

В 2012 году Катя получила SMS с предложением спеть песню этническим голосом. Это был представитель группы Go_A. Два года исполнительница пела на бэк-вокале и впоследствии стала фронтвумен коллектива.

2014 / instagram.com/monokatee

2016 / instagram.com/monokatee

2018 / instagram.com/monokatee

instagram.com/monokatee

Популярность группа получила после победы в нацотборе на "Евровидение-2020". Из-за пандемии международный песенный конкурс перенесли на 2021-й.

instagram.com/go_a_band

Go_A удалось ошеломить публику и занять 5-е место. Более того, песня "ШУМ" до сих пор находится в топовых чартах.

О личной жизни Кати Павленко известно мало. Артистка предпочитает оставлять это в тайне. Впрочем, фаны утверждают, что сердце певицы занято. Говорят, что звезда вышла замуж за мужчину по имени Артем Смирнов.

Екатерина Павленко и Артем Смирнов / instagram.com/monokatee

В фотоблоге исполнительницы немало фото с предполагаемым возлюбленным. Как правило, эти снимки Катя подписывает хештегом #мы.

Екатерина Павленко и Артем Смирнов / instagram.com/monokatee

Екатерина Павленко и Артем Смирнов в детстве / instagram.com/monokatee

Екатерина Павленко и Артем Смирнов / instagram.com/monokatee

"У нас пополнение", — написала артистка.

К слову, Артем также публикует фотографии с Павленко. А в комментариях пользователи комментируют публикации, характеризуя их как "семья".

Екатерина Павленко и Артем Смирнов / instagram.com/aratatem

"Современная семейка", — оставил фолловер Артема.

Сейчас Екатерина продолжает творить вместе с группой и активно гастролирует. Артистка очаровывает фанов своей загадочностью, уникальной внешностью, сильным голосом и талантом.

instagram.com/monokatee

instagram.com/go_a_band

instagram.com/monokatee

instagram.com/monokatee

Напомним, не так давно солистка Go_A рассекретила, насколько увеличились гонорары после участия в "Евровидении-2021". Также Екатерина Павленко рассказала о своих поклонниках.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку