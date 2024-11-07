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Экс-"Алиби" Завальская шокировала, как Цекало угрожал им с сестрой: "Сделаю все, чтобы вас не было"

Экс-"Алиби" Завальская шокировала, как Цекало угрожал им с сестрой: "Сделаю все, чтобы вас не было"

Сестры Завальские и Александр Цекало / Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

Исполнительница рассказала, что разозлило шоумена.

Экс-участница дуэта "Алиби" Анна Завальская шокировала, как российский шоумен Александр Цекало угрожал им с сестрой и желал уничтожить их карьеру.

Продюсированием певиц занимался их отец. Лично девушки не общались ни с кем. Однако исключением стал российский шоумен Александр Цекало. В интервью Алине Доротюк Анна вспомнила, как он загорелся проектом "Алиби" и даже пытался стать продюсером артисток.

Сестры Завальские / © instagram.com/anna_zavalskaya
Сестры Завальские / Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

"Единственный, с кем мы с сестрой общались лично, — это был Александр Цекало. Он как-то так влюбился в нас как проект, когда он увидел, как мы работаем. Мы общались за кулисами, это все происходило в Киеве. Мы общались, дружили, встречались на каких-то проектах. Он приглашал нас на "Песню года". Как-то он так пылал нами. То есть, он включил этого продюсера, и это при том, что папа очень корректно позволял это общение", - вспомнила Анна.

Однако их связь разорвалась. Случилось это тогда, когда Цекало предложил Завальским сделку. Он хотел получить разрешение на использование песни "Алиби", из которой он собирался сделать саундтрек к российскому сериала, где играл главную роль. Однако композицию должны были исполнить другие певицы. Завальские на подобные условия не согласились.

Александр Цекало / ©
Александр Цекало

"Для нас произошла точка, когда он работал над сериалом "Ландыш серебристый", что-то такое. И тогда у нас вышла песня "Исповедь", она была на русском языке, позже уже мы ее перевели на украинский. И он предложил эту песню взять в качестве саундтрека. И мы с сестрой отнеслись к этому очень неспокойно. Мы спросили, кто будет петь. И почему-то у нас было такое внутреннее решение, что этого не должно быть. Мы отказались", – поделилась Завальская.

В конце концов это вызвало у Цекало истерику. Шоумена настолько возмутил отказ, что он начал угрожать девушкам. Продюсер заявлял, что перекроет им все пути в Россию, чтобы певицы не смогли там строить карьеру. Когда дуэт это не задело, Цекало насмешливо заявил, что в "Украине "Алиби" будет ездить с концертами по всем трем городам".

Сестры Завальские / © instagram.com/anna_zavalskaya
Сестры Завальские / Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

"Это довело до безумной агрессии. Это была такая эмоция: "А вы вообще понимаете, кому вы отказываете?". После того наши отношения разорвались, и он сказал: "Я сделаю все, чтобы вас не было в России". Мы сказали: "Ну, класс". А он говорит: "А что вам остается, гастролировать по всем трем городам Украины?". Нас это возмутило тогда. Мы поняли, что никто так не будет с нами разговаривать и никто не будет нам рассказывать, что нужно делать", - рассказала артистка.

Напомним, недавно Анна Завальская поделилась подробностями личной жизни. Артистка рассказала, как переживала кризисы в браке и как едва не развелась с мужем.

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