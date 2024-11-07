Экс-"Алиби" Завальская шокировала, как Цекало угрожал им с сестрой: "Сделаю все, чтобы вас не было"

Экс-участница дуэта "Алиби" Анна Завальская шокировала, как российский шоумен Александр Цекало угрожал им с сестрой и желал уничтожить их карьеру.

Продюсированием певиц занимался их отец. Лично девушки не общались ни с кем. Однако исключением стал российский шоумен Александр Цекало. В интервью Алине Доротюк Анна вспомнила, как он загорелся проектом "Алиби" и даже пытался стать продюсером артисток.

Сестры Завальские / Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

"Единственный, с кем мы с сестрой общались лично, — это был Александр Цекало. Он как-то так влюбился в нас как проект, когда он увидел, как мы работаем. Мы общались за кулисами, это все происходило в Киеве. Мы общались, дружили, встречались на каких-то проектах. Он приглашал нас на "Песню года". Как-то он так пылал нами. То есть, он включил этого продюсера, и это при том, что папа очень корректно позволял это общение", - вспомнила Анна.

Однако их связь разорвалась. Случилось это тогда, когда Цекало предложил Завальским сделку. Он хотел получить разрешение на использование песни "Алиби", из которой он собирался сделать саундтрек к российскому сериала, где играл главную роль. Однако композицию должны были исполнить другие певицы. Завальские на подобные условия не согласились.

Александр Цекало

"Для нас произошла точка, когда он работал над сериалом "Ландыш серебристый", что-то такое. И тогда у нас вышла песня "Исповедь", она была на русском языке, позже уже мы ее перевели на украинский. И он предложил эту песню взять в качестве саундтрека. И мы с сестрой отнеслись к этому очень неспокойно. Мы спросили, кто будет петь. И почему-то у нас было такое внутреннее решение, что этого не должно быть. Мы отказались", – поделилась Завальская.

В конце концов это вызвало у Цекало истерику. Шоумена настолько возмутил отказ, что он начал угрожать девушкам. Продюсер заявлял, что перекроет им все пути в Россию, чтобы певицы не смогли там строить карьеру. Когда дуэт это не задело, Цекало насмешливо заявил, что в "Украине "Алиби" будет ездить с концертами по всем трем городам".

Сестры Завальские / Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

"Это довело до безумной агрессии. Это была такая эмоция: "А вы вообще понимаете, кому вы отказываете?". После того наши отношения разорвались, и он сказал: "Я сделаю все, чтобы вас не было в России". Мы сказали: "Ну, класс". А он говорит: "А что вам остается, гастролировать по всем трем городам Украины?". Нас это возмутило тогда. Мы поняли, что никто так не будет с нами разговаривать и никто не будет нам рассказывать, что нужно делать", - рассказала артистка.

Напомним, недавно Анна Завальская поделилась подробностями личной жизни. Артистка рассказала, как переживала кризисы в браке и как едва не развелась с мужем.

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