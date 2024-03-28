Экс-Alyosha Елена Тополя в пикантном платье с вырезом на спине впервые за долгое время снялась в фотосессии

Украинская певица, известная под псевдонимом Alyosha, теперь выступает под своим настоящим именем Елена Тополя.

Артистка накануне серии акустических концертов в Киеве, Львове и Луцке дала интервью Viva! и стала главной героиней апрельской digital обложки.

На фотографиях экс-Alyosha предстала в изысканном платье с глубоким вырезом на спине. Наряд исполнительницы хорошо подчеркнул ее фигуру. Также певица позировала в белом невесомом платье, которое дополнила массивными серьгами.

Экс-Alyosha Елена Тополя / Фото: viva.ua

Во время разговора с журналистами Тополя поделилась, почему решила изменить творческий псевдоним:

"Это уже многолетнее мысль, которую я носила в своих планах, которая наконец-то реализована. Alyosha выросла и стала Еленой Тополей (улыбается — прим.ред)", — сказала артистка.

Экс-Alyosha Елена Тополя / Фото: viva.ua

Рассказала певица и о том, как ей жилось в Америке, куда она с тремя детьми уехала в начале полномасштабной войны к родственникам своего мужа, лидера группы "Антитела" Тараса Тополи:

"Это была жизнь под мирным небом в безопасности, и она была ради детей. Скажу сразу, что Америка – это не мое. И довольно давно… Для меня жизнь в Америке была депрессивной. Такие вообще воспоминания. Это именно о моем личном состоянии. Вместо этого дети получили много опыта в американской школе, достаточно приемлемо выучили язык, кроме Машеньки, конечно. Имели друзей, развивались. Параллельно мы проходили всю программу украинской школы, что было не так легко, но мы справились. Опыт всегда является положительным, каким бы он ни был был, потому что он дает возможности становиться лучше, меняться, духовно расти", — прокомментировала экс-Alyosha.

Экс-Alyosha Елена Тополя / Фото: viva.ua

Напомним, ранее в интервью ТСН.ua муж Елены Тополи, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал, что им помогло сохранить брак на расстоянии и о ревности жены.

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