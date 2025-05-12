Экс-Alyosha мастерски поставила на место критиков ее внешности: "Все на одно лицо"

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

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Украинская певица Елена Тополя, у которой раньше был псевдоним Alyosha, мастерски ответила на критику ее внешности.

Исполнительница каждый день получает немало комментариев. Далеко не все из них положительные. Иногда пользователи прибегают к хейту. На этот раз Елене Тополе досталось за внешность, мол, она не красивая, а певица Настя Каменских куда лучше ее.

В этот раз исполнительница решила ответить на хейт. Артистка подчеркнула, что каждый – индивидуален и со своими чертами внешности. Елена Тополя говорит, что у каждого не может быть одно лицо. А если бы, по словам певицы, так и было, то потерялась бы вся уникальность. Так что артистка призвала не обесценивать себя, а также не сравнивать никого с другим.

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Елена Тополя / © Пресс-служба ALYOSHA

"Поставить Каменских...Она выше сантиметров на 50 меня...И что? Ну давайте весь мир будет такой, как тот человек, который написал этот комментарий...Вот все на одно лицо! И что? Я вообще не вижу смысла сравнений. Там, где вы начинаете сравнивать, вы теряете настоящий смысл, эксклюзивность и вообще понимание и осознание, что все, что создано, создано с любовью, одним экземпляром во всем мире. Это касается и людей, и природы, и животных и всего, что есть. Поэтому берегите то, что имеете, и заботьтесь об этом. И никогда не сравнивайте: ни себя с другими, ни кого-либо", - ответила артистка.

Напомним, ходят слухи, что муж Елены Тополи – музыкант Тарас Тополя – собирается идти в политику. Недавно артистка честно ответила на эти сплетни.